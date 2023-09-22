徐耀昌夫人蔡麗卿現身連署站　苗栗連署站湧現挺郭支持者

▲徐耀昌縣長夫人前往苗栗連署站簽連署書。（圖／郭台銘苗栗總部提供）

政治中心／綜合報導

總統參選人郭台銘、副總統賴佩霞連署活動20日正式展開，連續二波公布連署站點，郭台銘支持者也開始湧現，昨（21日）前苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿，現身苗栗連署站，完成連署書簽署遞交，身為郭台銘苗栗後援會長徐耀昌夫人的角色，現身連署站又將掀起苗栗挺郭另一波高潮，蔡麗卿現身，意味地方派系仍與郭相當緊密，地方跳船謠言不攻自破。

郭台銘宣布參選前後，國民黨地方派系相挺者，由南到北，從屏東周典論開始算起，雲林張榮味、嘉義謝典林，台中顏清標、苗栗徐耀昌等，在一系列的造勢及行動支持上，只有苗栗徐耀昌支持的動作最「耀眼」，不論是陪走地方，或是造勢大會，甚至是和國民黨中央「對幹」，徐耀昌展現的衝勁不言而諭。

「當民主政治成為一種集團式的霸凌，那我們心中美好的國家藍圖，就會在情感綁架的漩渦中，葬身海底。」在郭台銘苗栗後援成立當晚，徐耀昌喊出「下架國民黨」，身為資深國民黨員，那該是多麼心痛的吶戰喊，徐耀昌也多次在公開場合表示，他深愛的國民黨，因為密室政治及分贓而變質，他只好挺身而出，試圖喚回國民黨魂，不讓百年國民黨消失在歷史的洪流中。

2022九合一大選，苗栗縣長競爭激烈，原本是國民黨的鍾東錦，沒有得到國民黨中央的關愛出走國民黨，但在時任縣長徐耀昌的支持下，造勢活動當晚，徐耀昌夫人蔡麗卿現身，喊出「現場支持誰，我就支持誰」，最後將無黨籍的鍾東錦送進苗栗縣政府，這次又再上演相同情節，雖然只有苗栗縣，但似乎聽到下架民進黨的號角已響起。

