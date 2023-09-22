第三波連署站點正式上線　郭台銘：與賴佩霞絕對會全力以赴！

▲郭台銘到台北連署總站。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘20日正式啟動總統連署，並分批公布連署站點，第三波包括台南連署總站，與基隆、新北、彰化、南投等10個連署站點。郭台銘說，第三波連署站點將於22日正式上線，各地連署站不斷傳來捷報，大家的踴躍程度實在超乎想像，連署書象徵主流民意對於改革的冀求，他與副手賴佩霞絕對會全力以赴。

郭台銘公布第一波連署站點，由台北、宜蘭、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義及屏東等10個區域打頭陣；20日晚間再於臉書公布桃園與基隆的連署總站，以及台北市中山、大同、松山、萬華、大安，以及新北土城、永和、中和等8個連署站點；21日晚間再公布第三波連署站點，包括台南連署總站，以及基隆市6個、新北市2個、彰化縣1個、南投縣1個連署站點。

郭台銘表示，各地連署站不斷傳來捷報，大家的踴躍程度實在超乎想像，一張張連署書，象徵主流民意對於改革的冀求，他與副手賴佩霞絕對會全力以赴。此外，他要鄭重宣佈，第三波連署站點22日正式上線，請大家分享給當地的朋友，歡迎大家連署完後在現場打卡拍照，讓連署站點的人氣愈來愈旺。

此外，郭台銘競辦也透露，距離連署點較遠的民眾也不用擔心，因為除了能在「連署站點」進行連署外，也提供郵寄連署管道，只要加入LINE官方帳號，點選「連署須知」，就有完整教學。

▼郭台銘公布第三波連署站點。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

