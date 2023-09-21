益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

▲台中益生獅子會與市議員林霈涵在中秋節前夕帶來暖心的慰問與關懷，讓員警們備感溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中市益生獅子會長蔡政佑與多位資深獅友及市議員林霈涵、擔任義警副中隊長的胞弟林學冠在中秋佳節前夕，為了讓堅守崗位的員警也能愉快過節，特地前往市警第三分局捐贈450份愛心月餅、1000包掛耳式咖啡包，慰勞員警為民眾的奉獻付出，一句句「辛苦了」暖心預祝佳節愉快。

台中市益生獅子會平日熱心公益傳愛關懷社會，市議員林霈涵為資深獅友，為肯定與支持警察平日堅守崗位守護轄區治安，與益生獅子會會長蔡政佑在第三分局義警副中隊長林學冠陪同下，於中秋節前夕前往市警三分局慰問，並致贈象徵團圓的「愛心月餅」1350顆，黑沃馬卡龍掛耳式咖啡包1000包。

蔡政佑表示，員警全年無休守護民眾，逢年過節都要執行勤務，犧牲了與家人的歡聚時光，特地在秋節前夕，為員警們加油打氣，讓員警能夠提前感受過節氣氛，以表達感謝及敬意。市議員林霈涵呼籲，如果民眾在中秋佳節期間看到辛苦的員警在執勤，可以跟他們說一句「中秋節快樂，辛苦了」。

市警三分局長吳銘淵代表員警感謝益生獅子會，並感謝中秋節前夕帶來暖心的慰問與關懷，讓員警們備感溫馨。吳銘淵表示，這些是來自社會的支持，鼓勵員警轉換成工作的能量。