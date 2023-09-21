佳格「以愛樂活營養安老計畫」號召民眾當志工捐2.2萬罐物資

圖、文／佳格提供

在國際老人日前夕，佳格食品集團發佈「以愛樂活營養安老計畫」，由佳格食品集團媒體發言人王馨敏、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、弘道老人福利基金會執行長李若綺、老五老基金會北區區長王淑芬，宣示共同守護弱勢長者的營養健康！佳格宣佈將捐助2.2萬罐物資，作為弱勢長者日常供餐外的營養輔助，同時協助三大社福體系招募志工。記者會現場邀請「以愛樂活」年度公益大使－齊豫現身分享資深志工服務經驗、鼓勵健康長者加入社福機構行列、共同達成在地安老、營養安老。

「平常就是有一餐沒一餐的，之前連講幾句話都很喘。」65歲吳姓獨居爺爺就是典型的經濟邊緣戶，房租水電與醫藥開銷，早已把爺爺的儲蓄消耗殆盡，在家會盡量不開燈；因為總是省吃儉用、缺乏營養，曾經中風與心臟疾病的身體連講幾句話都很喘，直到成為弘道關懷服務對象，情況才逐漸改善。弘道執行長呼籲，邊緣戶長者雖然因為種種因素無法取得中低收入戶資格，但也同樣非常需要關照。

此外，如何號召健康樂齡族人力成為志工，為社福機構注入人力、達成老老照顧，成為佳格「以愛樂活營養安老計畫」的首要任務。佳格食品集團媒體發言人王馨敏表示，佳格以愛樂活營養安老計畫分別從蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等長者營養需求下準備物資，今年度將提供總計2.2萬罐營養補充品、以分批供應的方式提供社福機構運用，供應對象不限中低收入戶或邊緣戶，盼以營養輔助社福體系，幫助弱勢長者在地安老。佳格也與社福機構合作，巡迴全台舉辦「營養志工」教育訓練，讓志工透過營養知識，幫助自己也幫助他人！

由於志工人力也是不少社福單位需求缺口，佳格今日更宣布即日起到11月底前，將協助三大社福機構招募超過425位志工員額缺口！工作期程涵蓋短期與長期，工作內容不限於電訪關懷、備餐送餐、物資整理等，尤其鼓勵健康有餘力的樂齡族群加入，可查詢就近的社福據點、奉獻心力，查詢網站：https://seniorcare.sfworldwide.com