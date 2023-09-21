　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

佳格「以愛樂活營養安老計畫」號召民眾當志工捐2.2萬罐物資

▲▼佳格「以愛樂活營養安老計畫」號召民眾當志工捐2.2萬罐物資。（圖／業者提供）

圖、文／佳格提供

在國際老人日前夕，佳格食品集團發佈「以愛樂活營養安老計畫」，由佳格食品集團媒體發言人王馨敏、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、弘道老人福利基金會執行長李若綺、老五老基金會北區區長王淑芬，宣示共同守護弱勢長者的營養健康！佳格宣佈將捐助2.2萬罐物資，作為弱勢長者日常供餐外的營養輔助，同時協助三大社福體系招募志工。記者會現場邀請「以愛樂活」年度公益大使－齊豫現身分享資深志工服務經驗、鼓勵健康長者加入社福機構行列、共同達成在地安老、營養安老。

「平常就是有一餐沒一餐的，之前連講幾句話都很喘。」65歲吳姓獨居爺爺就是典型的經濟邊緣戶，房租水電與醫藥開銷，早已把爺爺的儲蓄消耗殆盡，在家會盡量不開燈；因為總是省吃儉用、缺乏營養，曾經中風與心臟疾病的身體連講幾句話都很喘，直到成為弘道關懷服務對象，情況才逐漸改善。弘道執行長呼籲，邊緣戶長者雖然因為種種因素無法取得中低收入戶資格，但也同樣非常需要關照。

此外，如何號召健康樂齡族人力成為志工，為社福機構注入人力、達成老老照顧，成為佳格「以愛樂活營養安老計畫」的首要任務。佳格食品集團媒體發言人王馨敏表示，佳格以愛樂活營養安老計畫分別從蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等長者營養需求下準備物資，今年度將提供總計2.2萬罐營養補充品、以分批供應的方式提供社福機構運用，供應對象不限中低收入戶或邊緣戶，盼以營養輔助社福體系，幫助弱勢長者在地安老。佳格也與社福機構合作，巡迴全台舉辦「營養志工」教育訓練，讓志工透過營養知識，幫助自己也幫助他人！

由於志工人力也是不少社福單位需求缺口，佳格今日更宣布即日起到11月底前，將協助三大社福機構招募超過425位志工員額缺口！工作期程涵蓋短期與長期，工作內容不限於電訪關懷、備餐送餐、物資整理等，尤其鼓勵健康有餘力的樂齡族群加入，可查詢就近的社福據點、奉獻心力，查詢網站：https://seniorcare.sfworldwide.com

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
威力彩今衝7.2億！　「3生肖」財運旺
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

佳格「以愛樂活營養安老計畫」號召民眾當志工捐2.2萬罐物資

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

佳格「以愛樂活營養安老計畫」號召民眾當志工捐2.2萬罐物資

買180公分頑皮豹「實品太高䠷」　一票笑出來：還好不是哆啦A夢

信義區新地標「The Sky Taipei」明年開幕！2大5星飯店首度插旗台北

入秋首波東北風來了！中秋連假「北台灣雨多」　各地賞月機率曝

台灣人國旅首選3城市！離島看海、玩音樂節　到全台最宜居城市放鬆

飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！全場轟爆

英特爾去庫存緩慢股價崩　陸行之：總避重就輕「以後說話聽聽就好」

阿翔連跑6趟廁所　「我有腎結石啦」遭楊繡惠猛虧

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

先探／ARM掛牌　台股造Q4大浪

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

「我是IG網紅」大鬧美航　她身分曝光真有百萬粉

公益熱門新聞

佳格邀民眾當志工捐2.2萬罐物資

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

東森贊助門諾馬偕培育護理人才

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

東森捐5百份佛跳牆為弱勢加菜

鐵窗裡　阿凱的一堂微電影課

義賣「療癒神犬MALULU」聯名T　捐贈10萬助毛孩

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

楊貴媚參與「到宅沐浴車」　憶照顧中風媽媽

王令麟捐1200萬助門諾培育護理員

苦過來才更懂！郭子成買東購商品行善多年

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

377萬網友瘋傳片　楊雅喆向愛致敬

更多熱門

相關新聞

姚正玉24日送愛創世義賣登場

姚正玉24日送愛創世義賣登場

國民黨台南市北區、安南區立委參選人姚正玉，得知創世照顧植物人需龐大的照顧經費，將於9/24週日下午1時30分許，在北區大豐里活動中心前舉辦愛心義賣會，當日所得全數捐給創世基金會，希望拋磚引玉，為弱勢盡棉薄之力，歡迎大家共襄盛舉，來挖寶。

東森贊助門諾馬偕培育護理人才

東森贊助門諾馬偕培育護理人才

東森房屋獻愛心做公益　龍舟聯誼賽熱鬧登場

東森房屋獻愛心做公益　龍舟聯誼賽熱鬧登場

斗六文旦義賣　劉建國邀民眾傳遞愛心

斗六文旦義賣　劉建國邀民眾傳遞愛心

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

關鍵字：

公益愛心雲佳格國際老人日

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面