多圖／進口雞蛋攻防　青年衝立院舉布條「農為國本不是鬥爭工具」

▲有3名年輕人在立法院附近舉起布條，無聲地表達訴求。（圖／讀者提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（22日）邀請行政院長陳建仁提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告，就在同一天上午，有一群年輕人身著黑衣、黑色口罩，在立法院研究大樓外舉起「農為國本不是鬥爭工具」布條，無聲地表達兩點訴求：第一，農業不是政黨的提款機，近期散佈不實資訊的政治人物應儘早澄清；第二，農為國本不是鬥爭工具，各黨派應團結促進台灣農業發展。

發起行動的年輕人說明，舉起這面布條的理由在於，自從2018年北農風波以來，農業經常淪為各黨派政治鬥爭的工具，農業涉及民生，與大眾的生活密不可分，然而，農業政策在制定時須考量諸多面向，非從業人員對其了解又相對有限，各黨派利用這樣的資訊落差，針對農業政策做出許多不負責任的批評和指控，刻意製造社會恐慌，已經超出政治攻防的容忍範圍。

他們認為，農糧是國家安定的根本，無論帶著什麼樣的意識型態，任何藉著農業議題進行政治鬥爭的行為都是極度不道德的，面對農業議題應實事求是，農業部門有過錯當然應該接受批判與檢視，但是掌握話語權者如立委、名嘴，又或是媒體必須嚴加自律，不該為了政治利益放任錯誤資訊持續影響民眾認知，所有針對本次事件的不實指控，都應有澄清、道歉的後續作為，以終止假消息對台灣社會的傷害。

此外，發起行動的年輕人呼籲，社會大眾應共同正視假新聞對農業帶來的影響，農產品是重要的民生物資，最容易挑動社會的敏感神經，若對農業假新聞發布的規律、特性缺乏深刻的認識和反省，歷史將會一再重演，而針對農業部門的認知作戰，並不會因為一個部長下台就結束，各黨派和媒體也應扛起食農教育的責任，傳遞正確的資訊，而非捕風捉影、混淆視聽。

最後，他們也強調，今天的行動只是開端，因應近期挾帶農業議題而來的不實流言與對台灣農業發展的重傷，日後不排除有進一步抗爭。