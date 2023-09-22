　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農業部：既有庫存進口殼蛋不再上架　避免消費者疑慮

記者呂晏慈／台北報導

針對是否可能有過期雞蛋流入市面，農業部代理部長陳駿季今（22日）表示，畜產會針對進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，業者也會根據有效期限的標示釋出到市面，未來不會再用殼蛋的方式進入到賣場，會以加工用蛋的方式來處理，避免消費者的疑慮。

▲▼行政院長陳建仁出席「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告及備詢 陳駿季。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁（左）與陳駿季（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請行政院長陳建仁率相關部會首長，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢時關切，日前在桃園被查到有進口雞蛋被配送到賣場，有效期標示不實，可能有過期之嫌，農業部是否掌握市面上雞蛋都在有效期限內？陳駿季指出，從釋出到洗選都會確認，所有雞蛋都在有效期限內，如果要以殼蛋的方式進入到市場，一定要依照有效期限做標示，但若沒有依照有效期限做標示，就違反相關的規定。

針對桃園個案，陳駿季表示，農業部查過，現在通路上賣場架上並沒有這個雞蛋，後續追查還需由食藥署配合，確認那批蛋是否在效期之內。他強調，畜產會針對進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，相對地業者也會根據有效期限的標示，釋出到市面上，未來不會再用殼蛋的方式進入到賣場，會以加工用蛋的方式來處理，避免消費者的疑慮。

此外，黃國書詢問，前幾天查到有液蛋廠商混用進口蛋，混合液蛋可不可以標示為國產？衛福部長薛瑞元說，如果有台灣的，也有進口的，應該都要標示。陳駿季坦言，畜產會同仁6月誤解相關法規，覺得液蛋是可以實質轉型的產品，所以通知加工廠可以標示為台灣，但7月向衛福部查證後，知道該解讀是錯誤的，因此立即通知代工業者，所有標示錯誤的蛋品都是由畜產會委託加工廠，加工完之後回到庫存，並沒有釋出。

黃國書追問，若業者接受農業部的指示被處罰，其損失是否可向農業部求償？陳駿季說，這批液蛋並沒有釋出或買賣的行為，而地方政府裁罰相關的業者，會回到相關食安法規來辦理。黃說，業者的過失有一半以上是因為農業部，這不能完全歸責於業者。陳建仁說明，這件事情確實是畜產會同仁的疏失，如果造成業者損失，「不是我們所樂見的」，會協助業者向地方政府說明，這些進口的液蛋都還在，希望他們能夠了解。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
大杯美式、霜淇淋買1送1！　補班優惠一次看
快訊／高雄晶英「萬元變2710元」！　易遊網認賠：全數履約
快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　又有高官調職
標錯價！高雄晶英「9600降成2710元」　一票人卯死：狂訂
爆有人要讓座「李昂不要」　乘客：因為她說要去FB貼文
快訊／媽媽宣布參選隔8天！　謝沛恩IG首發聲
NET佛心折扣「5件打4折」！　全場暴動：要尋寶
LIVE／博愛座女還原現場！李昂獨家回應　主播開箱iPhon

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜訪美論述被打臉？　美學者澄清是「假新聞」

蔣萬安快閃訪韓　顏若芳批大直安置都沒弄完：請市長先來住一下

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

郭台銘選總統苗栗連署總站成立　前縣長徐耀昌:目標12萬人

蛋荒變蛋慌！　江啟臣揭：食安破口在行政院1單位

王鴻薇要求停止船期逾20天國家進口蛋　陳建仁：可以考慮

大直倒塌民宅25日開拆　蔣萬安：要求基泰對鄰宅影響降到最低

郭營稱「國民黨是在野整合破壞者」　朱立倫：都堅持自我怎麼談？

畜產會進口蛋6月時標示不實　蔣萬安：該罰就罰

評侯友宜訪美行　民進黨：失言、失態、失分

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

侯友宜訪美論述被打臉？　美學者澄清是「假新聞」

蔣萬安快閃訪韓　顏若芳批大直安置都沒弄完：請市長先來住一下

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

郭台銘選總統苗栗連署總站成立　前縣長徐耀昌:目標12萬人

蛋荒變蛋慌！　江啟臣揭：食安破口在行政院1單位

王鴻薇要求停止船期逾20天國家進口蛋　陳建仁：可以考慮

大直倒塌民宅25日開拆　蔣萬安：要求基泰對鄰宅影響降到最低

郭營稱「國民黨是在野整合破壞者」　朱立倫：都堅持自我怎麼談？

畜產會進口蛋6月時標示不實　蔣萬安：該罰就罰

評侯友宜訪美行　民進黨：失言、失態、失分

林凱威退出亞運中華隊卻要上一軍比賽惹議　味全龍回應了

侯友宜訪美論述被打臉？　美學者澄清是「假新聞」

台積電為何「不挑雙北設廠？」　鄉民曝可能原因

交通規劃爛、CP值低　台灣觀光爛透了　但還有救！

再徵召林凱威歸隊？　總教練吳思賢給出說法

四川宜賓「兩岸情·李莊行」開幕　海基會前董事長林中森現身致詞

高雄晶英「住宿萬元變2710元」！易遊網標錯價認賠：全數履約

俄飛彈連轟烏克蘭能源設施　烏軍突襲稱重創克里米亞基地

巴士失控衝出公路！翻覆墜落15公尺峽谷　美高中生出遊慘釀2死40傷

貴婦超市也開賣！日本麝香葡萄「2盒更便宜」　全台8店限量1萬盒

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」　曝情報獲得方式含偵蒐雷達

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

蛋商才保證國產　竟是進口蛋大買家

勤億被曝買百萬巴西蛋　國產聲明下架

進口雞蛋紛擾不斷、有疏失　陳建仁致歉

幕後／「2張截圖」成關鍵　蔣萬安急斬觀傳局長內幕曝光

徐千晴嗆記者問題太多　竹市官員出面代為道歉

進口蛋液標台灣製不罰農業部　薛瑞元回應了

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

府院高層同意陳吉仲請辭關鍵　未來再遇缺蛋恐難調節需求

侯友宜見南非武官之子　學者：會加分

郭連署專車現身鳳山　再現排隊潮

分析／「和平鷹」侯友宜撕藍親中標籤　讓美了解何謂問題解決者

更多熱門

相關新聞

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」將調職

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」將調職

農業部專案進口雞蛋風波不斷，首任農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢雙雙請辭。行政院長陳建仁今（22）日赴立法院進行專案報告，時代力量立委邱顯智質詢時則問到，傳出農業部畜牧司長張經緯要調職？農業部代理部長陳駿季證實，「有這件事情」；邱激動表示，雞蛋事件已經「一屍三命」，籲中央盡快想辦法解決。

農業部公布蛋品庫存「前後差逾2千萬顆」　專家酸：搞不清楚數量

農業部公布蛋品庫存「前後差逾2千萬顆」　專家酸：搞不清楚數量

蛋荒變蛋慌！　江啟臣揭：食安破口在行政院1單位

蛋荒變蛋慌！　江啟臣揭：食安破口在行政院1單位

立委憂勤億進口蛋標示不實　陳揆認該罰就罰

立委憂勤億進口蛋標示不實　陳揆認該罰就罰

國民黨團舉牌抗議進口蛋危食安　陳建仁在國會殿堂再向國人道歉

國民黨團舉牌抗議進口蛋危食安　陳建仁在國會殿堂再向國人道歉

關鍵字：

立法院農業部衛福部黃國書

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面