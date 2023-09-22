農業部：既有庫存進口殼蛋不再上架　避免消費者疑慮

記者呂晏慈／台北報導

針對是否可能有過期雞蛋流入市面，農業部代理部長陳駿季今（22日）表示，畜產會針對進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，業者也會根據有效期限的標示釋出到市面，未來不會再用殼蛋的方式進入到賣場，會以加工用蛋的方式來處理，避免消費者的疑慮。

▲陳建仁（左）與陳駿季（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請行政院長陳建仁率相關部會首長，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢時關切，日前在桃園被查到有進口雞蛋被配送到賣場，有效期標示不實，可能有過期之嫌，農業部是否掌握市面上雞蛋都在有效期限內？陳駿季指出，從釋出到洗選都會確認，所有雞蛋都在有效期限內，如果要以殼蛋的方式進入到市場，一定要依照有效期限做標示，但若沒有依照有效期限做標示，就違反相關的規定。

針對桃園個案，陳駿季表示，農業部查過，現在通路上賣場架上並沒有這個雞蛋，後續追查還需由食藥署配合，確認那批蛋是否在效期之內。他強調，畜產會針對進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，相對地業者也會根據有效期限的標示，釋出到市面上，未來不會再用殼蛋的方式進入到賣場，會以加工用蛋的方式來處理，避免消費者的疑慮。

此外，黃國書詢問，前幾天查到有液蛋廠商混用進口蛋，混合液蛋可不可以標示為國產？衛福部長薛瑞元說，如果有台灣的，也有進口的，應該都要標示。陳駿季坦言，畜產會同仁6月誤解相關法規，覺得液蛋是可以實質轉型的產品，所以通知加工廠可以標示為台灣，但7月向衛福部查證後，知道該解讀是錯誤的，因此立即通知代工業者，所有標示錯誤的蛋品都是由畜產會委託加工廠，加工完之後回到庫存，並沒有釋出。

黃國書追問，若業者接受農業部的指示被處罰，其損失是否可向農業部求償？陳駿季說，這批液蛋並沒有釋出或買賣的行為，而地方政府裁罰相關的業者，會回到相關食安法規來辦理。黃說，業者的過失有一半以上是因為農業部，這不能完全歸責於業者。陳建仁說明，這件事情確實是畜產會同仁的疏失，如果造成業者損失，「不是我們所樂見的」，會協助業者向地方政府說明，這些進口的液蛋都還在，希望他們能夠了解。