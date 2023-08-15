抓到了！世客博停車場砸車窗竊案　警調上百支監視器逮人

記者楊淑媛／桃園報導

砸車窗、偷竊車停在「世界客家博覽會」停車場內車子的竊賊，中壢警分局15日宣布逮到了！中壢警分局表示，該分局青埔派出所於12日晚間，陸續接獲3名被害人報案，將車輛停放在高鐵南路一帶、文德路上停車場，車窗被砸、車內物品被竊，經成立專案小組，48小時人贓俱獲逮補64歲的張姓犯嫌，全案移送桃園檢方偵辦中。

▲中壢警方調閱上百支監視畫面，世客博停車場砸車窗偷竊賊抓到了。（圖／警方提供）

中壢警分局偵查隊隊長陳志鵬指出，本分局青埔派出所於12日19時至21時間，連續接獲3名被害人報案，稱車輛被毀損後竊取車內財物後，研判行竊手法都一樣，應該是同一人所為，立刻成立專案小組不懈努力，出動20多人次，不懼辛勞沿途調閱上百支監視畫面，48小時內就帶回64歲的張姓男子，並起獲贓證物，全案訊後依竊盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

警方表示，該案件的破獲顯示了中壢警方，在維護社會治安和打擊犯罪方面的堅定決心，確保青埔地區居民的安全。同時，也提醒市民要提高警惕，不要在車內放置貴重物品，以免成為犯罪分子的目標。

2023世界客家博覽會本（8）月11日於桃園青埔登場，主辦單位於主展場週邊規劃多處停車場，以方便全台各地參展民眾停車。未料，第二天晚上世客博規劃的停車場即發生3起被砸車窗、偷竊車內物品事件，引發網友及警方重視。