桃園仲毅農產進口蛋加工液蛋標示台灣產地　桃檢主動分案偵辦

▲桃園市聯合稽查小組日前針對桃園仲毅農產公司替中央畜產會代工製作殺菌液蛋進行稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對進口蛋來源爭議，引發全國各地衛生局查獲部分蛋品業者將進口蛋混合國產蛋再加工製成液蛋，卻將產地標示為台灣，桃園市衛生局、農業局等聯合稽查小組追查進口蛋流向時，發現替中央畜產會代工製作殺菌液蛋之仲毅農產品公司將進口蛋與台灣本土液蛋混和加工，再以「台灣」標誌產地出貨；桃園地方檢署已主動分「他」字案調查，檢察官指揮司法警察朝商品虛偽標記等罪嫌偵辦中。

桃市府食安聯合稽查小組於本月19日查核包括全日物流公司桃園觀音倉、好好國際物流公司委好食在公司儲存進口雞蛋，2處倉儲現場均有過期進口雞蛋，根據統計巴西蛋有216萬6,480顆、泰國蛋101萬7,360顆，產品外箱貼有過期品禁出與報廢品待銷毀字樣。聯合稽查小組還發現2家業者共有14批，達149萬2200顆即期出庫出貨給6縣市10家蛋品商，食安聯合稽查小組移請縣市衛生局追查進口蛋製成合規性。

▲桃園市聯合稽查小組日前針對桃園蛋品農產公司進行稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，衛生局也針對桃市20家蛋品製造廠（包括農業部提供之下游製造廠名單），有6家進口雞蛋，經追查3家（台達蛋品科技公司、上旺蛋行與育慶蛋行）並無違規使用，另一家立群農產品公司提供之資料顯示3月27日至5月15日，由台農股份公司取得共計15批，273萬3,840顆雞蛋（進口國為美國、泰國、澳洲、菲律賓及土耳其）。業者提具聲明書表示完全未使用過巴西進口蛋，另自112年5月15日後就未再使用進口雞蛋，剩餘包括仲毅農產品公司與乙太農產品有限公司，正追查進銷憑證與製令單中。

▲桃園市聯合稽查小組日前針對桃園蛋品農產公司進行稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據指出，桃市府聯合稽查小組查獲仲毅農產品公司替中央畜產會代工製作殺菌液蛋，將巴西進口蛋與國產蛋生產液蛋混合後標示為台灣出產，其液蛋多數用在烘焙、糕餅店，至於散裝籃蛋也未標示品名和產地，已涉嫌違反食品安全衛生管理法。

桃園地檢署檢察長俞秀端日前根據媒體報導，立即指示檢察官主動介入調查，目前全案已由民生專組檢察官分案調查，將依刑法第255條商品虛偽標記等罪偵辦。