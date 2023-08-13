2023世客博體育表演節目　8／12起每周末平鎮區副展館登場

▲2023世客博體育表演節目8/12起每周末平鎮區副展館登場。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會副展館平鎮區1895乙未保台紀念公園，12日由桃園市政府體育局主辦體育表演帶狀節目揭開序幕，節目以客家文化與體育運動結合為主軸，連續五週不同主題，帶給民眾豐富的視聽饗宴。

8月12日起，每周六日下午1時30分至晚上6時邀請國內表演藝術者及桃園在地體育特色團隊參與，第一週《客曜動》，第二週《客活力》，第三週《客跨界》，第四週《客全民》，第五週的《桃園體表會》及《客世界》將盛大壓軸演出。

體育局表示，2023世界客家博覽會體育表演節目不僅是一場娛樂，更是文化的交流和傳承。這場桃園客家文化結合體育表演活動，不僅為當地注入新的活力，也為參與者帶來難忘的體驗。透過跨界結合，期吸引更多人關注和參與當地的文化和體育活動，展現桃園的獨特魅力及運動發展。相信這一系列活動將在未來的日子裡為桃園的運動發展和多元文化增添一筆新色彩。

本次系列演出活動共有五週，除了 9 月 9 日的桃園體表會外，共有九天的表演活動，規劃親子互動演出的yoyo點點名、客家表演藝術者及融入客家文化元素的體育特色表演團隊，讓所有蒞臨現場的大朋友、小朋友都能感受到「客家文化」與「體育運動」的「客。能量HAKKA POWER」。