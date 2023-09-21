補班日外送優惠懶人包！foodpanda祭限時79折　UberEats中秋6折起

▲foodpanda祭出補班日小確幸！外送美食輸入指定優惠碼，滿額就有79折優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

補班日最適合用美食來療癒！即將迎來今年最後一個補班日，foodpanda祭出「美食外送79折」拯救厭世的心情，即日起至9/30輸入指定優惠碼，就有超殺79折限定優惠。而UberEats也推出「中秋專區」，生鮮雜貨最低6折起，滿額輸入優惠碼還享9折或85折優惠。

Foodpanda盤點今年5次補班日訂單狀況數據發現，辦公都會區總體訂單量，在補班日比平日提升3成；而整體美食外送的訂單量也高於平日2成；而補班日的訂單高峰，以午餐到下午茶時段為主，其中以高熱量、爽度高的食物最受歡迎。因此面對今年最後補班日，也祭出79折優惠來「拯救厭世的大家」，讓錢包和心情一起被療癒。

即日起至9/30，在foodpanda點購各類手搖飲、異國美食、療癒炸物、午後小點，消費滿$199元輸入【九咪訂飯飯】，或是消費滿＄249元，輸入【九咪來加碼】，即享79折優惠。

▲Uber Eats攜手商家推出「中秋專區」，超過2千個品項，最低6折起優惠。（圖／業者提供）

而UberEats也推出「中秋專區」，攜手全聯、家樂福、大潤發等商家，超過2千多個品項，涵蓋生鮮肉品食材、用具，祭出最低6折起優惠；還有多家連鎖飲品「買1送1」。

即日起至9/30，UberEats輸入【瘋烤肉300】優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿599元，享9折優惠（單筆訂單最高折抵300元，每用戶至多使用2次）；輸入【瘋烤肉500】優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿1599元，享85折優惠（單筆訂單最高折抵500元，每用戶至多使用2次）。

另外UberOne會員還有額外好康，即日起至9/30輸入【月吃月好】，消費滿399元，享1次指定活動餐廳85折優惠，單筆訂單最高折抵90元。