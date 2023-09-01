麥當勞、漢堡王買1送1！　外送平台「9月超殺優惠碼」一次看

▲foodpanda9月優惠碼來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸快收！外送平台「foodpanda」9月限定「超殺優惠碼」來了，這個月可是有麥當勞、漢堡王爽嗑買1送1，還有下單肯德基指定餐點就能免費吃咔拉脆雞，把握機會開訂去，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●美食外送

1.9月2日、9月3日限時2天凡輸入優惠碼「九咪吃飯飯」，即可享「消費滿199元打79折」優惠，最高現折70元，每人限用1次。

2.即日起至9月30日「9月指定店家美食外送8折起」，加碼下單滿329元輸入優惠碼「九月熊送」再打85折，最高現折60元，每人限用1次。

3.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「爽吃必勝客」，即可享「必勝客下單滿280元現折70元」優惠，每人使用次數無上限。

4.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「指定系列折50」，即可享「Pasta Hut指定餐點現折50元」優惠，每人使用次數無上限。

5.即日起至9月30日免優惠碼即可享「必勝客起司咔滋餅獨享餐75折」優惠，買2份打7折。

6.即日起至9月30日免優惠碼即可享「麥當勞4塊麥克雞塊買1送1」優惠。

7.即日起至10月1日免優惠碼即可享「肯德基下單滿399元送咔拉脆雞1份」優惠。

8.即日起至9月18日免優惠碼即可享「漢堡王花生培根脆雞堡套餐買1送1」優惠，限於漢堡王指定門市才可享優惠，數量有限、售完為止。

9.即日起至9月18日免優惠碼即可享「達美樂指定口味大披薩打75折」優惠，限於達美樂指定門市才可享優惠，數量有限、售完為止。

10.9月17日至9月30日pandapro會員可享「達美樂下單滿300元現折60元」優惠，提醒部分門市不適用。

11.即日起至10月1日凡輸入優惠碼「哇烤肉」，即可享「指定美食餐廳下單滿399元打85折」優惠，最高現折70元，每人限使用 1 次，限指定使用者。

12.即日起至10月1日凡輸入優惠碼「哇烤涼欸」，即可享「指定飲料店下單滿250元打79折」優惠，最高現折70元，每人限使用 1 次，限指定使用者、指定時段。

●生鮮雜貨

1.即日起至10月1日凡輸入優惠碼「九咪買菜菜」，指定用戶可享「生鮮雜貨指定店家下單滿499元打9折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

2.即日起至10月1日凡輸入優惠碼「九咪買蛋蛋」，指定用戶可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打85折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

3.即日起至10月1日凡輸入優惠碼「九咪買肉肉」，指定用戶可享「生鮮雜貨下單滿1599元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

4.9月2日限時1天凡輸入優惠碼「哇烤地瓜」，指定用戶可享「生鮮雜貨指定店家下單滿599元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

5.9月3日限時1天凡輸入優惠碼「哇烤家樂福」，指定用戶可享「家樂福系列分店滿999元 打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

6.即日起至9月14日凡輸入優惠碼「美體小舖熊秋」，即可享「The Body Shop下單滿999元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

7.即日起至9月7日凡輸入優惠碼「萊爾富熊秋」，即可享「萊爾富下單滿399元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

8.9月5日至9月7日凡輸入優惠碼「小屈熊秋」，即可享「屈臣氏下單滿799元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

9.9月12日至9月14日凡輸入優惠碼「小康熊秋」，即可享「康是美下單滿799元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

10.9月8日至9月21日凡輸入優惠碼「哇烤燦坤」，即可享「燦坤下單滿499元打85折」優惠，最高現折300 元，每人限用1次。

11.9月8日至9月14日凡輸入優惠碼「哇烤全聯」，即可享「全聯指定地區下單滿1099元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

▲熊貓超市也有一系列優惠。（示意圖／foodpanda提供）

●pandamart熊貓超市

1.9月9日凡輸入優惠碼「哇烤熊貓」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.9月24日凡輸入優惠碼「哇烤超市」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

3.9月4日至10月1日期間「平日限量搶19元」夯品，數量有限、售完為止。

4.9月4日至10月1日期間「假日限定限量烤肉商品最低5折起」，數量有限、售完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「psfppay」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「4折」優惠，最高現折175元，每人限用1次，訂單完成後再送4折優惠1次。

3.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「psfppaym」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「4折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，再送4折優惠1次。

4.即日起至9月30日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb309」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至9月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbc309」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至9月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce309」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●外帶自取

1.即日至9月30日凡輸入優惠碼「自取熊送」，即可享「外帶自取指定地區下單滿199元打85折」優惠，最高現折50元，每人限用5次。

2.即日至9月30日凡輸入優惠碼「吃飯不九等」，即可享「外帶自取下單滿額打79折」優惠，最高現折70元，每人限用2次。

●內用

1.9月4日至10月1日平日限定晚上6時至8時凡於「瓦崎燒烤火鍋西門店」、「啾哇嘿喲韓式烤肉專門店」，pandapro會員可享「內用2人同行1人免費」優惠，每人限用3次。

●pandago即時快遞

1.即日至9月30日凡輸入優惠碼「快送」，且為首次使用pandago服務者，即可享「5折」優惠，最高現折80元。

2.即日至9月30日凡輸入優惠碼「爽送」，並使用pandago服務即可享「7折」優惠，最高現折50元，每人可用5次。