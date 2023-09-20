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補班小確幸！摩斯咖啡「加1元多1件」　10元加購可樂餅、薯餅

▲▼摩斯咖啡。（圖／業者提供）

▲為了替上班族加油打氣，摩斯推出咖啡「加1元多1件」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

周末（9/23）即將迎來今年最後一個補課補班日，各大超商、速食業者也紛紛祭出「補班小確幸」幫上班族加油打氣！摩斯漢堡將於9/22~9/25連續4天，推出中杯摩斯咖啡「加1元多1件」；還有蒟蒻冰紅茶加價10元享「方塊薯餅」或「北海道可樂餅」點心2選1；早餐也有超殺優惠組合。

摩斯漢堡在9/22~9/25推出3項優惠，包括中杯摩斯咖啡「加1元多1件」，蒟蒻冰紅茶加價10元享「方塊薯餅」或「北海道可樂餅」點心2選1，只要75元；而早餐還有「火腿歐姆蛋布里歐堡+大杯冰紅茶」優惠價69元。

▲▼摩斯推出補班日優惠、教師節優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯推出補班日優惠、教師節優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯推出補班日優惠、教師節優惠。（圖／業者提供）

MOS Order App「安心取溫馨送」也同步推限時限量優惠，包括中杯摩斯咖啡「加1元多1件」，火腿歐姆蛋布里歐堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶組2套，優惠價180元。而9/28教師節當天，持教師證或全教總會員卡到摩斯門市消費，也享9折優惠。

▲萊爾富推出限時4天補班補課咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

另也有超商也祭出「補班小確幸」，萊爾富Hi-Life VIP APP整買領取推出「補班補課咖啡優惠」，9/21~9/24，可享「Hi Café特濃美式買7送5」或「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，冰熱可任選，搭配折扣後等於單杯特濃美式只要32元、單杯特濃拿鐵41元。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「7款咖啡飲品」組合優惠價，即日起至9/23止限時開賣，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯200元」、「優格好多青6杯188元」、「皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵任選4杯188元」以及「中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列（檸靜時光、橙香陽光）任選3杯188元」。

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