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吃得到詹記、純愛小吃部！超Q「粉紅市集」在圓山　4大亮點一次看

▲▼foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」市集。（圖／記者蕭筠攝）

▲超吸睛「粉紅市集」現身圓山。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有2天！為歡慶11周年，外送平台「foodpanda」首度打造「叫foodpanda送～粉紅祭」市集活動，不僅找來8組藝人輪番開唱，更集結全台各地人氣美食打造專屬餐點，像是詹記麻辣火鍋、純愛小吃部、深夜裡的法國手工甜點等通通一次滿足，還有遊戲區等挑戰，8月26日、8月27日於圓山花海廣場盛大登場。

▲▼foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」市集。（圖／記者蕭筠攝）

▲市集現場集結了約40個人氣美食攤位。

foodpanda11歲了，首度盛大舉辦超吸睛「粉紅市集」，並祭出「4大亮點」，現場集結約40個人氣美食品牌攤位組成「粉紅辦桌」，像是詹記麻辣火鍋、山海豆花等，還吃得到限定獨家美食，包括製餃研所的「塔香三杯煎餃」、詹紅葉蛋糕的「粉紅霹靂生乳捲」、山海豆花的「日本海藻糖紅龍果絹豆花」，以及深夜裡的法國手工甜點的「粉紅草莓瑪德蓮」，通通只在粉紅祭才能吃到，肯定要衝一波。

▲▼foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」市集。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼市集現場也有「粉紅遊戲區」等玩。

▲▼foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」市集。（圖／記者蕭筠攝）

一連2天也分別邀請8組藝人獻聲同樂，包括Julia吳卓源、美秀集團、張語噥、卓義峯、Tizzy Bac 、張心傑、洪安妮及阿跨面；現場還有「粉紅遊戲區」等玩，像是保齡球、投籃場等，只要挑戰成功就可獲得胖胖達超萌周邊、STAYREAL聯名潮T、外帶自取85折優惠碼等好禮，而現場拍照打卡上傳自個人社群則可玩夾娃娃機，有機會夾走可愛的胖胖達周邊。

▲▼foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」市集。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼會員專屬冰菓室可免費吃喝美食。

▲▼foodpanda「叫 foodpanda 送～粉紅祭」市集。（圖／記者蕭筠攝）

除外，pandapro會員還享有專屬福利，可前往「叫foodpanda送～冰菓室」免費爽吃爽喝，有啤酒、阿美嬤紅茶、深夜裡的法國手工甜點、美祿巧克力麥芽飲品、水果等通通免費換，小確幸領不完。「叫foodpanda送～粉紅祭」市集於8月26日、8月27日限時2天在圓山花海廣場開跑，期間每日下午4時至晚上9時限定登場。

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