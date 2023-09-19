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限時4天！超商「特濃美式下殺32元」　消費滿200元送200元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出限時4天補班補課咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

本周六（9/23）是今年最後一個「補班補課日」，就有超商APP推出連續4天「特濃美式買7送5」、「特濃拿鐵買7送4」，換算下來等於單杯特濃美式只要32元、單杯特濃拿鐵41元；門市則有指定消費單筆滿200元就送200元滿額購物金，可要把握機會省荷包了。

萊爾富Hi-Life VIP APP整買領取推出「補班補課咖啡優惠」，9/21起至9/24止，可享「Hi Café特濃美式買7送5」或「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，冰熱可任選，搭配折扣後等於單杯特濃美式只要32元、單杯特濃拿鐵41元。

另外，萊爾富也於9/20起至10/17止推出「夏末感謝祭」活動，只要是Hi-Life VIP APP正式會員，並於指定活動期間至萊爾富完成指定消費單筆滿200元(排除線上刷卡消費)，於結帳時報手機或出示會員身份，就可獲得4張50元滿額購物金(下次消費滿200元即可使用）。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「7款咖啡飲品」組合優惠價，即日起至9/23止限時開賣，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯200元」、「優格好多青6杯188元」、「皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵任選4杯188元」以及「中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列（檸靜時光、橙香陽光）任選3杯188元」。

▲▼7-11 7大咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）

▲本次優惠最多省172元，提供線上／門市支付購買，兌換期限至2023/12/31止。（圖／7-11提供）

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