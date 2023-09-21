進口蛋導向加工　農業部：未來將從出口國直接洗選包裝盒蛋進口

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前農業部長陳吉仲請辭後，進口雞蛋爭議仍未歇。農業部代理部長陳駿季21日在行政院會後記者會表示，針對外界對於進口蛋的疑慮，未來會先導向加工用；此外，當國內雞蛋真的需要再進口時，會傾向從來源場直接洗選包裝後，直接從國外進來，「但是相對，用這樣的方式價格成本會變高」。

農業部代理部長陳駿季指出，3月間因為禽流感疫病，雞蛋缺口開始出現，當時內部有規劃，到5%的時候會啟動橫向調度，也就是原來加工用的雞蛋，先協調進到市場讓消費者優先使用。這樣的調度會以一天供應12萬箱、2400萬顆的平均量；如果達到10%，表示橫向調度已經沒辦法滿足消費者所需的量，就必適度進口。

陳駿季說明，台灣是第一次做這樣的專案進口，當時黑市價格飆漲到每台斤8、90元，啟動後，每一顆只貴2元，但事實上不只，國內雞蛋復產至少要半年以後才能逐步回升，這樣去算的話，大概效益是60億。

陳駿季說，現在持續在做專案進口，未來建立滾動倉儲的觀念，會隨著國內生產的供應穩定度做調整。舉例來說，現在國內生產穩定度適當的時候，8、9月份進口的數量大概是300多萬顆，而最高可能到4、5000萬顆，所以會隨著國內生產調整。

陳駿季強調，進口雞蛋本身在有效期限內吃是絕對可以安心，但現在外界針對特定議題，覺得好像是不安全的雞蛋，消費者已經開始有疑慮，所以在庫存跟未來進口部分也在精進作為，先導向加工用。

陳駿季指出，當國內雞蛋真的需要再進口時，會傾向從來源場直接洗選包裝後，直接從國外進來，暫時可以消弭社會大眾的疑慮，「但是相對，用這樣的方式價格成本會變高，也是回應當初專案進口時，考慮不調降關稅」。