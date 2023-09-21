遏止黃牛！政院通過「運產條例修正草案」　違法罰票額10到50倍

▲行政院會通過「運動產業發展條例」第24條之1修正草案。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）



記者詹宜庭／台北報導

近年來，國內運動賽事和活動蓬勃發展，激發了國人參與體育活動的熱情。為打擊業者以不當手段獲取運動票券並暴利轉售，確保民眾觀賞運動賽事權益，行政院會21日通過教育部提出的《運動產業發展條例》第24條之1修正草案，並將提交立法院審議。

教育部表示，這次審查通過草案重點包括行政罰和刑事處罰並行的條文內容，除了針對超過票面金額或定價出售的行為處以罰款，罰款金額為票面金額的10至50倍，還針對那些以不正當方式大量獲得票券，例如蒐集他人身分證統一編號、使用隨機身分產生器或大量註冊假帳號，如掃票機器人等行為，處以三年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金，而當主管機關需要調查或取締上述違規行為時，得洽請警察機關提供協助。

此外，為了有效防止運動賽事或活動票券的加價轉售行為，教育部指出，政府同時建立檢舉獎勵制度，以提高檢舉的誘因，並賦予相關部門制定相關程序和措施的權限，鼓勵公眾大膽檢舉違規行為，共同維護市場秩序。

教育部強調，儘管目前僅有少數熱門運動賽事爆滿，並偶爾有媒體報導關於黃牛票的爭議，政府仍應認識到運動賽事和活動票券管理規範的重要性和必要性。因此，這次的修法涵蓋行政罰和刑事處罰的規定，以便在調查和取締違規行為時，可以尋求警察機關的協助，並通過檢舉獎勵制度等措施有助於紀律整頓，滿足社會各界的期望。