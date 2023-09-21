休息站傳出悠揚樂聲　國道紅斑馬攜手樂團反詐宣導

▲國道公路警察局邀請「神岡威貝樂室內樂團」到清水服務區進行反詐騙暨交通安全宣導演奏會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

近來民眾遭受詐騙案件仍時有所聞，其中不乏假藉政府機關名義發送詐騙簡訊案件，國道公路警察局邀請「神岡威貝樂室內樂團」到清水服務區進行反詐騙暨交通安全宣導演奏會；現場並由帥氣國道巡邏車進行暖場，在樂集老師們演奏經典樂曲中，活動現場配合中秋以文旦做為有獎徵答獎品，讓參與民眾直呼驚喜。

次活動是由台中神岡地區「威貝樂室內樂團」團長江麗偵老師率領5位專業提琴老師公益演出，江老師希望藉由提琴優美柔和的旋律拉出反詐騙宣導新篇章，讓現場聆聽的觀眾在舒適放鬆的情境下加深對於反詐騙宣導的印象，提醒民眾不要再遭受詐騙。

▲國道公路警察局邀請「神岡威貝樂室內樂團」到清水服務區進行反詐騙暨交通安全宣導演奏會。（圖／記者游瓊華翻攝）

國道公路警察局表示，反詐騙宣導活動特別整理出與國道相關的詐騙樣態，如假違規罰款催繳簡訊及假通行費催繳簡訊等，同時也向民眾宣導即將在9月底由數位部推出試辦的「111」3碼政府簡訊資訊，讓現場民眾對於各種詐騙樣態有更多了解與認識，並提醒民眾遇到疑似詐騙情形應立即撥打165、110專線查證。

▲國道公路警察局進行反詐騙暨交通安全宣導，有獎徵答搭配中秋節送柚子，讓民眾踴躍參與。（圖／記者游瓊華翻攝）