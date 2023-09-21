聽中央的反觸法！台中新德貿聲明「受委託單位指示標示資訊」

▲新德貿被查出標示不實，公司今天不願接受採訪，見媒體到來拉下鐵門。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市內金寶、新德貿兩家蛋液工廠被台中市政府查出將進口蛋標示為國產蛋，全案被送檢調進一步調查。新德貿今天見大批媒體前來，拉下鐵門，貼出「恕不接受採訪」大字，但也發出聲明強調，產品標示係依照委託單位指示，公司也無販售其代工後產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新德貿貼出公告向客戶喊話。（圖／記者許權毅攝）



新德貿在聲明中向客戶喊話，先感謝客戶信任使用新德貿產品，後針對新聞內容提及的蛋品代工事件作說明。新德貿強調，公司受委託進行進口蛋加工製成殺菌液蛋，委託單位提供進口雞蛋給新德貿，委託新德貿代工，新德貿依照委託單位指示標示其產品資訊，殺菌後成品皆交由委託單位派車整批載回，新德貿僅作代工，生產後的產品並未經由公司販售，請各位廠商先進放心。

▲新德貿不願多作回應，在門口貼出恕不接受採訪大字。（圖／記者許權毅攝）



農業部也對此事件說明，指出「食安法」及衛福部於2019年11月7日發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品應標示 「原產地（國）」及有效日期。但中央畜產會委託業者代工部，原以為可依照「進口貨物原產地認定標準」第7條第1項第1款規定，原材料經加工或製造後所產生之貨物與原材料歸屬之海關進口稅則前六位碼號列相異者，可認定為實質轉型，因此使業者將產地標示為台灣。

農業部說，直到7月間向衛福部確認，才知應標示原產地才正確，畜產會獲知後即通知業者此後應以原產地標示。

農業部表示，對中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，向社會大眾表示歉意，也將督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。