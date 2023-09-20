中市府在德與漢諾威Hermann市長相見歡　期待更多城市交流

▲在德國舉辦的「2023 EMO漢諾威工具機展」台灣館開幕記者會及產業論壇會，台中經濟發展局長張峯源（右一）代表台中市府出席。（圖／台中經發局提供，下同）

地方中心／綜合報導

「2023 EMO漢諾威工具機展」已於9月18日在德國盛大開幕，展期將至9月22日止，今年由台中經濟發展局長張峯源代表市府出席由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的台灣館開幕記者會與台灣之夜國際交流晚宴，期間張局長也代表盧市長向漢諾威市長Thomas Hermann致意，表達未來城市間可互相交流，同時向駐德大使謝志偉先生協助台中企業參展表達感謝。

▲台中經濟發展局長張峯源（右）出席展會，感謝中華民國駐德國台北代表處代表謝志偉（左）協助台中企業參展。

經發局說明，此次漢諾威工具機展，台中業者共計107家參與，市府為協助業者擴大商機，促進產業交流合作，同時展現台中生產技術製造在世界的重要性，張局長赴德國參與台灣館開幕記者會，並擔任工具機產業論壇與談人，現場向多國媒體行銷宣傳台中工具機產業發展，鞏固產業國際供應鏈關鍵地位。

▲▼台中經濟發展局長張峯源（上圖右一、下圖右）在「2023 EMO漢諾威工具機展」台灣之夜國際交流活動中，向多國媒體行銷宣傳台中工具機產業發展。

張局長表示，工具機產業為製造業重要源頭，台灣作為「工具機王國」，此次為第四大參展國，參展廠商共計144家，台中業者即佔有107家，也顯示台中市為工具機產業生產重鎮，在面對AI及淨零碳排等世界趨勢，應秉持不斷創新研發精神，掌握關鍵技術及提升自製能力，以滿足全世界需求。

張局長說明，隨電動車、半導體及能源等產業成長需求，尤其能達到節能減碳及智慧製造的新型工具機訂單成長提升，包含在電動車製程上，從零組件、模組、系統整合至整車，台中已逐步形成電動車產業鏈，就連特斯拉也選用多家台中市企業作為他家供應商；而外商投資「台中港離岸風電產業專區」所需風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造與海線工程，則是與在地業者開發合作，共同打造台中離岸風電供應鏈。工具機新應用市場已經有許多指標性大廠投入，是科技業者擺脫低毛利的好機會。

張局長認為，工具機產業正面臨地緣政治風險、終端需求疲軟及全球通膨等影響，致影響買氣，企業更應與時俱進，強化自身優勢，培養快速因應市場能力。市府以「前店及後廠」策略推動，「前店」強化台中產業展銷能力，興建中的台中國際會展中心將於114年正式啟用；「後廠」則積極推動各項計畫協助在地業者擴大投資及轉型升級，包含公私協力加速開發產業園區，解決擴廠所需要的空間與土地，同時推動智慧製造人力培育及研發補助等，多管齊下積極促成技術供應鏈，鞏固優良後廠根基及供應鏈關鍵地位。

經發局說明，疫情後首度辦理的漢諾威工具展，有多家台中機械大廠攜最新機型亮相，張局長也代表盧市長至程泰集團、三鋒機器工業、群祐機械、上銀科技、哈伯精密、盈錫精密工業、源潤豐鑄造、永進機械工業、七駿科技及台中精機廠等攤位拜訪，各家企業現場展出具備多樣加工性能之高端機型、巨型車床、智慧自動化解決方案、高精度精密零組件及最新智慧製造技術等，與歐美日等地國際大廠同台較勁，向全世界展示台中市廠商優秀的研發實力，可望在展期中，吸引國際買主前往採購，為明年營運挹注新動能。

▲群祐機械亦為此次參展業者之一。

經發局補充，先前於9月18、19日舉辦的台灣館開幕記者會及台灣之夜國際交流活動，漢諾威市長Thomas Hermann、中華民國駐德國台北代表處代表謝志偉、對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、經發局長張峯源、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、台灣機械工業同業公會監事委員會召集人莊大立、台灣刀削刀具研發製造協會理事長李啟樂、elimi一粒米女性經理人聯誼會會長嚴璐、下薩克森邦議會成立友台小組Stefan Birkner等皆到場參與。