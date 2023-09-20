　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中市府在德與漢諾威Hermann市長相見歡　期待更多城市交流

▲▼台中,2023 EMO漢諾威工具機展,德國,台中經濟發展局長,工具機。（圖／台中經發局提供）

▲在德國舉辦的「2023 EMO漢諾威工具機展」台灣館開幕記者會及產業論壇會，台中經濟發展局長張峯源（右一）代表台中市府出席。（圖／台中經發局提供，下同）

地方中心／綜合報導

「2023 EMO漢諾威工具機展」已於9月18日在德國盛大開幕，展期將至9月22日止，今年由台中經濟發展局長張峯源代表市府出席由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的台灣館開幕記者會與台灣之夜國際交流晚宴，期間張局長也代表盧市長向漢諾威市長Thomas Hermann致意，表達未來城市間可互相交流，同時向駐德大使謝志偉先生協助台中企業參展表達感謝。

▲▼台中,2023 EMO漢諾威工具機展,德國,台中經濟發展局長,工具機。（圖／台中經發局提供）

▲台中經濟發展局長張峯源（右）出席展會，感謝中華民國駐德國台北代表處代表謝志偉（左）協助台中企業參展。

經發局說明，此次漢諾威工具機展，台中業者共計107家參與，市府為協助業者擴大商機，促進產業交流合作，同時展現台中生產技術製造在世界的重要性，張局長赴德國參與台灣館開幕記者會，並擔任工具機產業論壇與談人，現場向多國媒體行銷宣傳台中工具機產業發展，鞏固產業國際供應鏈關鍵地位。

▲▼台中,2023 EMO漢諾威工具機展,德國,台中經濟發展局長,工具機。（圖／台中經發局提供）

▲▼台中經濟發展局長張峯源（上圖右一、下圖右）在「2023 EMO漢諾威工具機展」台灣之夜國際交流活動中，向多國媒體行銷宣傳台中工具機產業發展。

▲▼台中,2023 EMO漢諾威工具機展,德國,台中經濟發展局長,工具機。（圖／台中經發局提供）

張局長表示，工具機產業為製造業重要源頭，台灣作為「工具機王國」，此次為第四大參展國，參展廠商共計144家，台中業者即佔有107家，也顯示台中市為工具機產業生產重鎮，在面對AI及淨零碳排等世界趨勢，應秉持不斷創新研發精神，掌握關鍵技術及提升自製能力，以滿足全世界需求。

張局長說明，隨電動車、半導體及能源等產業成長需求，尤其能達到節能減碳及智慧製造的新型工具機訂單成長提升，包含在電動車製程上，從零組件、模組、系統整合至整車，台中已逐步形成電動車產業鏈，就連特斯拉也選用多家台中市企業作為他家供應商；而外商投資「台中港離岸風電產業專區」所需風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造與海線工程，則是與在地業者開發合作，共同打造台中離岸風電供應鏈。工具機新應用市場已經有許多指標性大廠投入，是科技業者擺脫低毛利的好機會。

張局長認為，工具機產業正面臨地緣政治風險、終端需求疲軟及全球通膨等影響，致影響買氣，企業更應與時俱進，強化自身優勢，培養快速因應市場能力。市府以「前店及後廠」策略推動，「前店」強化台中產業展銷能力，興建中的台中國際會展中心將於114年正式啟用；「後廠」則積極推動各項計畫協助在地業者擴大投資及轉型升級，包含公私協力加速開發產業園區，解決擴廠所需要的空間與土地，同時推動智慧製造人力培育及研發補助等，多管齊下積極促成技術供應鏈，鞏固優良後廠根基及供應鏈關鍵地位。

經發局說明，疫情後首度辦理的漢諾威工具展，有多家台中機械大廠攜最新機型亮相，張局長也代表盧市長至程泰集團、三鋒機器工業、群祐機械、上銀科技、哈伯精密、盈錫精密工業、源潤豐鑄造、永進機械工業、七駿科技及台中精機廠等攤位拜訪，各家企業現場展出具備多樣加工性能之高端機型、巨型車床、智慧自動化解決方案、高精度精密零組件及最新智慧製造技術等，與歐美日等地國際大廠同台較勁，向全世界展示台中市廠商優秀的研發實力，可望在展期中，吸引國際買主前往採購，為明年營運挹注新動能。

▲▼台中,2023 EMO漢諾威工具機展,德國,台中經濟發展局長,工具機。（圖／台中經發局提供）

▲群祐機械亦為此次參展業者之一。

經發局補充，先前於9月18、19日舉辦的台灣館開幕記者會及台灣之夜國際交流活動，漢諾威市長Thomas Hermann、中華民國駐德國台北代表處代表謝志偉、對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、經發局長張峯源、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、台灣機械工業同業公會監事委員會召集人莊大立、台灣刀削刀具研發製造協會理事長李啟樂、elimi一粒米女性經理人聯誼會會長嚴璐、下薩克森邦議會成立友台小組Stefan Birkner等皆到場參與。

ET快訊
農業部說謊公文曝光
調查結果出爐！基泰大直鄰房塌陷　證交所開罰
飛彈巡防艦變愛之船！輔導長多次偷情女士官
快訊／高雄摩鐵驚爆命案　1男躺浴缸死亡
換新冷氣　「趴在室外機」5樓墜下慘死
蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣
28萬人還沒領6000元！　逾期將沒入國庫
台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中市府在德與漢諾威Hermann市長相見歡　期待更多城市交流

杏壇有愛台南市辦教師節表揚大會　黃偉哲：感謝教師用愛成就每位孩子

萬豪集團日本媒體踩線團　一泊二日遊台南

關山分局防詐+交通安全宣導　寓教於樂效果十足

台東環保局結合綠島在地公家民間單位淨港　清出58公斤廢棄物

安泰+威鯨聯手恆春半島急救訓練　 戶外實戰學員收穫多多

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

中秋連假走訪大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

信義原鄉學堂掛牌　提供失智症患者多元照護...減輕家屬負擔

海外耕耘有成利潤分享員工　王鑫基見證東陽企業簽署團體協約

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

中市府在德與漢諾威Hermann市長相見歡　期待更多城市交流

杏壇有愛台南市辦教師節表揚大會　黃偉哲：感謝教師用愛成就每位孩子

萬豪集團日本媒體踩線團　一泊二日遊台南

關山分局防詐+交通安全宣導　寓教於樂效果十足

台東環保局結合綠島在地公家民間單位淨港　清出58公斤廢棄物

安泰+威鯨聯手恆春半島急救訓練　 戶外實戰學員收穫多多

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

中秋連假走訪大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

信義原鄉學堂掛牌　提供失智症患者多元照護...減輕家屬負擔

海外耕耘有成利潤分享員工　王鑫基見證東陽企業簽署團體協約

汐止驚見娃娃機台零錢大盜！　員工制止慘被噴辣椒水...誇張畫面曝

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

畜產會「巴西蛋流向資料不全」　北市衛生局：要求9／22前補充

男鼓吹買1美元比特幣沒人理　10年後變超級有錢人！天天海島度假

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

兒童視力矯正新趨勢！角膜塑型結合AI智能驗配滿意度大增

20歲火辣泰妹「肉體賺旅費」！網路論壇訊息露餡...極樂價碼曝

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

即／屏東毒犯遭圍捕衝撞警車　警開6槍壓制

巴西蛋流向3食品大廠！桃園衛生局突襲稽查

新北新店陽光橋髒兮兮「安排洗刷刷」　21日起特定時段管制通行

毛寶貝出入冷氣房後嘔吐　當心「熱傷風感冒」

桃園追查進口蛋　逾149萬顆即期蛋出貨六縣市

基隆市：即日起午餐禁用加工液蛋

市長都哈佛公衛碩士台南登革熱卻全國第一

申請合併適用產創新條例抵減租稅　應留意上限

「我們都支持王家貞」競選廣告引人注目

南警聯合稽查改裝車揪出毒品通緝犯

新北國際防災週 FEMA經驗分享　提升市府災害防救應變效能

太魯閣號遺骸將發還　花檢：尊重家屬意願

更多熱門

相關新聞

Nissan Ariya Nismo測試照曝光！

Nissan Ariya Nismo測試照曝光！

隨著Nissan新一代國產X-Trail休旅正式發表，Kicks e-Power油電版也即將上市，使得Nissan在台灣的休旅陣容更加齊全，除此之外還有一台車也在規劃中，那就是Ariya電動休旅。而這輛國外已經開賣許久的車款，未來還將推出性能更猛爆的Nismo版本，並且已經有外媒在德國紐柏林賽道捕捉到其身影了！

養眼畫面來了！天菜帥警、甜美警花健身

養眼畫面來了！天菜帥警、甜美警花健身

工程進度超前　台中10大行政區17:00恢復供水

工程進度超前　台中10大行政區17:00恢復供水

台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照片首曝光

台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照片首曝光

快訊／台中太平1813戶停電！

快訊／台中太平1813戶停電！

關鍵字：

台中2023 EMO漢諾威工具機展德國台中經濟發展局長工具機

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面