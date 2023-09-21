陳吉仲一下台就挨告　藍營緊咬「超思獲利是否成政治獻金」

記者劉昌松／台北報導

前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢20日接連請辭下台，藍營民代仍緊咬不放，21日接連到台北地檢署告發陳、林指示廠商把進口蛋標示為台灣蛋，並希望檢調徹查超思公司因進口蛋獲利的3800萬元，是否流入民進黨人士成為政治獻金，涉及教唆偽造文書、貪污、瀆職等多項罪名。

▲國民黨王欣儀(左起)、張斯綱、羅智強、簡榮宗控告請辭獲准的農業部長陳吉仲教唆犯罪 。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨立委參選人羅智強、張斯綱，以及台北市議員王欣儀、國民黨智庫召集人簡榮宗4人，聯手指控陳吉仲、林聰賢不是辭職下台就可以免除責任，他們質疑進口蛋事件已經演變成無法想像的離譜發展，廠商證實接受農業部、畜產會的指示，將進口蛋產地從巴西改為台灣，因此要告發陳、林涉嫌教唆犯罪，罪證確鑿。

也將參選立委的新黨籍市議員侯漢廷更是直指，農業部、畜產會公然指示業者將產地標示為台灣，已經違反陳時中擔任衛福部長時所公告的液蛋產品標示規範，違反《食安法》相關條文，而陳駿季還在鬼扯「實質轉型」，根本是掩飾自己的無能而說謊。

▲新黨侯漢廷希望檢調徹查，超思進口蛋的獲利是否流入民進黨民代口袋。（圖／記者劉昌松攝）

侯漢廷指出，過期蛋品流入市面、台灣買得比日本貴、銷毀過期蛋至少賠上4億，這些都是真訊息，民進黨才是散布假訊息，「說包膜、沒有，說塗臘、也沒有，說到9月還是有效期限、也沒有，說沒有過期蛋流入市面、還是沒有」，侯質疑民進黨不斷包庇超思，護航進口雞蛋議題的原因，要求檢方徹底調查，超思因進口巴西蛋獲利3800萬之後，金流到底有沒有流入、利益輸送到民進黨相關立委成為政治獻金。