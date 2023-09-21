解釋進口蛋政策、執行過程　農業部：設置公開專案進口雞蛋專區

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於農業部專案進口雞蛋爭議，農業部21日在行政院會中說明，目前已公布專案進口貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收之差額、與貿易商之合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，農業部網站也設置公開專案進口雞蛋專區。

為解決國內缺蛋問題，農業部自3月起緊急自澳大利亞、美國、泰國、菲律賓、馬來西亞、土耳其及巴西等地區專案進口雞蛋，調度給蛋加工及洗選業者，供應各通路需求，迅速消弭雞蛋黑市問題，並平穩蛋價，讓國人都能買得到平價雞蛋。

農業部指出，農曆年後，因應氣候與疫病影響，全球高病原性禽流感疫情擴散，加上俄烏戰爭造成國際飼料價格大漲，國內雞蛋生產不足，造成消費者買不到蛋，國內蛋價上漲，且衍生黑市價格高漲，影響一般的民眾民生消費與店家業務營生，造成民怨。因此，農業部採限時限地原則，實施專案進口政策，開放12個國家專案進口雞蛋，以充分供應國人的雞蛋消費需求，專案進口雞蛋由政府進行調度，可保障消費者權益，並避免影響國內產地價格及維護蛋農收益。

農業部說明，以3到7月進口1億4千多萬顆雞蛋量來說，消費者可以減少購買雞蛋支出，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上，雞蛋專案進口後，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭及維持平穩。專案進口雞蛋均依我國衛生及檢疫規定辦理進口，輸入蛋品須檢附出口國官方衛生證明文件，除符合我國檢疫規定外，輸入時並採逐批抽驗合格，才可通關放行。政府加強邊境把關，食藥署如檢出不符我國衛生安全規範之進口雞蛋，均於邊境外退運銷毀，不會進入國內市場。

針對專案進口雞蛋的不實報導，農業部已公布專案進口貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收之差額、與貿易商之合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，並於9月19日在農業部網站公開專案進口雞蛋專區。

為確保進口蛋正確標示與衛生安全，農業部18日已主動公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊。此外，農業部也會同衛福部食藥署連續3天展開聯合稽查，協助地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工，並就有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。

為輔導蛋雞產業轉型升級，農業部強調，自112年到114年投入約44億元，補助禽舍改建升級、智慧省工設施設備及污染防治淨零循環永續等轉型相關計畫，並辦理政策性農業專案農貸，減輕蛋禽場禽舍改建資金壓力，持續推動蛋品冷鏈輔導計畫，輔導產銷業者建置冷鏈設施設備，以加速產業轉型升級及提升產銷效能。