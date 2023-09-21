液蛋廠稱獲指示「進口蛋標台灣製」　朱立倫：食藥署應對農業部開罰

▲朱立倫今出席國民黨立法實務研討會 。（圖／記者蘇晏男攝）



記者崔至雲／台北報導

巴西進口蛋事件延燒，台中市政府昨日查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠，使用進口蛋，但產地標示為台灣，不過業者稱標示台灣是農業部指示才這樣做。對此，國民黨主席朱立倫認為，食藥署應對農業部開罰，如果可以這樣做的話，未來進口的豬肉、牛肉，只要把它切成肉塊、做成肉乾，全部都說是台灣製的嗎？農業部應被嚴懲到底。

朱立倫今天上午在立法院國民黨團書記長謝衣鳯、台北市議員李彥秀陪同下，一起到早餐店吃蛋餅、荷包蛋，呼籲民眾不要受進口「壞蛋」、「混蛋」影響，支持多吃優良的台灣雞蛋。

朱立倫表示，對全民來講，所有的媽媽最關心的孩子的健康、家人的健康，今天特別與謝衣鳳、李彥秀一起吃蛋餅，還有燒餅夾蛋，就是表示對台灣蛋的支持，對於農業部長期以來錯誤的政策，沒有照顧到台灣蛋農，還讓進口貿易商來大賺，卻發生這麽多的錯誤、烏龍，全民完全不能接受。

對於台中查獲兩家雞蛋業者把進口蛋標示「台灣製」，業者喊冤表示是農業部要他們這麼寫的。朱立倫多，食藥署一定要對農業部開罰，怎麼可以做這樣標準違法的事情，違反食安法，又違反標示規則，如果可以這樣做的話，那將來進口豬肉、牛肉，只要把它切成肉塊、做成肉乾，全部都說是台灣製的，這樣民眾可以接受嗎？

朱立倫強調，他們會結合所有在野的力量，站在民眾的角度，一定要追究到底，而且要徹底改革，不容許今天發生蛋，明天又發生進口其他食品的問題，這些食安的問題是民生最關心的，民進黨的委員不要再護航了、不要躲起來了，「不要忘了，你們也是要吃到這些蛋」。