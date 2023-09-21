北捷驚見「討錢哥」！乘客無奈拿100元打發　捷警回應了

記者張君豪／台北報導

網路社會事影音LINE群組有網友上傳一段影片，9月20日在捷運國父紀念館站，有民眾在車廂內乞討的意外事件，但影像流出後，北市捷運警察隊清查捷運系統案件統計，發現並未接獲通報，但在捷運站體內外、捷運車廂上乞討行為均屬違法，捷運警察隊21日上午緊急說明。

▲北市捷運國父紀念館站出現乞討哥，捷運警察指出行為違法，將加強查緝。（圖／翻攝畫面，下同）

▲北市捷運警察隊第三分隊副分隊長朱信煌說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

北市捷運警察隊第三分隊副分隊長朱信煌表示：如在捷運系統內有募捐、乞討行為、可能涉及《大眾捷運法》50條1項7款，可處行為人1500元以上、7500元以下罰鍰，也可能觸犯《社會秩序維護法》82條1項5款，處3天以下拘留或新台幣12000元以下罰鍰，

捷運警察隊呼籲，如果民眾於有類似上述情形，可就近向站務人員求助，如在車廂內可按下紅色緊急按鈕，向司機員求助，或撥打110報案電話，捷運警方會盡快到場處理。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

