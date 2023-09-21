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社會 社會焦點 保障人權

盜比基尼美女圖騙宅男　詐團超大「搞錢要緊」滑鼠墊搶眼

記者黃哲民／台北報導

調查局新北市調查處報請新北地檢署指揮，日前查獲1處藏身夜市商圈大樓、自詡「別再當窮鬼」與「搞錢要緊」的戀愛詐欺集團，揭開20多位受害人愛慕的旅美金融女神真面目，其實是盜用長髮比基尼美女圖，加上罐頭女聲語音訊息噓寒問暖編織的幻夢，幸好開業不久、行騙幾百萬元就被一網打盡，5男1女共6嫌有4人被聲押禁見獲准，全案擴大偵辦中。

▲▼新北市調查處報請新北地檢署指揮，破獲江姓男子為首的「「別再當窮鬼」戀愛詐欺集團。（圖／調查局提供）

▲詐團用「搞錢要緊」大型滑鼠墊激勵成員創造業績。（圖／調查局提供）

新北市調查處上月（8月）底剛報請基隆地檢署指揮，會同警方友軍在新北市淡水區，破獲1處藏身高級住宅的詐騙機房，盜用網路的美女、正妹照片，利用變聲器把低沉男聲化成甜美女聲，上網隨機攀談「放電」，多位宅男被害人上當、被騙得神魂顛倒付錢討歡心，落網6嫌只有2名女性，另4嫌都是大男人，全被聲押禁見獲准。

新北市調查處另接獲線報，發現江姓男子為首的戀愛詐欺集團，今年（2023年）5月起在新北市永和區樂華夜市附近鬧區，租用住宅大樓架設詐騙機房，並招攬年輕男女加入行騙，成立「別再當窮鬼」群組提供教戰手冊與行騙技巧，包括若被查獲該如何應訊、串供與卸責。

▲▼新北市調查處報請新北地檢署指揮，破獲江姓男子為首的「「別再當窮鬼」戀愛詐欺集團。（圖／調查局提供）

▲新北市調查處報請新北地檢署指揮，破獲江姓男子為首的「別再當窮鬼」戀愛詐欺集團。（圖／調查局提供）

江男等人從網路盜用疑似韓系美女圖，打造集團行騙所需的虛擬人物：現年25歲的高雄美女「芸芸」，人設為赴美打拚、在美國紐約虛擬貨幣交易所擔任營業員，專門從事區塊鏈交易。建立「芸芸」的社群軟體帳號後，江男和成員從事先取得的大量LINE帳號隨機聊天，穿插美女圖與罐頭女聲錄音檔撒餌。

受害人多為宅男，看到「芸芸」照片膚白奶大腰細、長髮飄逸，穿比基尼婀娜多姿，防詐意識已淪陷大半，當美貌與專業兼具的「芸芸」噓寒問暖、好奇受害人的工作、興趣，進而營造戀愛氣氛烘托好像可以在一起的氣氛時，受害人更難自拔，「芸芸」抓住時機開口「要不要投資」，受害人義無反顧，最多的1人掏出數10萬元，深信「芸芸」業績達標，就能回台見面。

結果受害人聽從「芸芸」指示，下載「狐狸錢包」購買虛擬貨幣「BNB幣」後，全被移轉到江男自創的區塊鏈藏匿，被榨乾的受害人隨即被封鎖帳號關盤，一切都成空。

▲▼新北市調查處報請新北地檢署指揮，破獲江姓男子為首的「「別再當窮鬼」戀愛詐欺集團。（圖／調查局提供）

▲新北市調查處報請新北地檢署指揮，破獲江姓男子為首的「「別再當窮鬼」戀愛詐欺集團。（圖／調查局提供）

新北市調查處報請新北地檢署檢察官周懿君指揮，本月（9月）12日會同刑事局除暴特勤隊、新北市警局刑警大隊攻堅，把江男連同集中管理的4男1女成員一網打盡，其中2名18歲男女是情侶檔，現場查扣7台電腦、16支手機，且桌面上還擺放寫著「搞錢要緊」4個大字的大型滑鼠墊，非常醒目。

成員供稱，江男想建立集團的「企業精神」，看到陸劇《插翅難飛》主角香港賊王張世豪名句「搞錢要緊」很喜歡，專程網購40公分乘以80公分的超大加厚同名遊戲滑鼠墊，用來激勵成員創造業績。辦案人員戲稱，江男等人好像忽略這齣陸劇的片名了。

江男等人企圖聲請法院提審阻撓偵辦，但沒得逞，檢方查出江男6嫌輪流使用「芸芸」行騙，幸好開業不久就被逮，20多位受害人共被騙走數百萬元，檢方訊後聲押禁見江男等3男1女獲准，全案擴大偵辦中。

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