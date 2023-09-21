愛孫來電要300萬！阿公匯款被擋超火大　警一招解圍

▲彰化老阿公被詐騙衝農會匯300萬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對80多歲的老夫妻，昨(20日)接到一名自稱是孫子來電，急需300萬元救急，2人一聽是愛孫開口要錢投資，立即衝到埔鹽鄉農匯款，行員發現是「猜猜我是誰」詐騙老梗，立即通警方透過兒子詢問，得到「小孩沒缺錢」的回應，但阿公火大執意要匯錢，最後警心生一計，讓阿公將300萬領出交給兒子，成功保住老本。

溪湖警方表示、84歲一對老夫妻，20日上午9時許至埔鹽鄉好修村埔鹽鄉農會本部，欲臨櫃提款300萬元，林姓行員察覺有異，暫緩匯款並通知警方，埔鹽分駐所員警陳正隆及張恆嘉等2人立即趕到現場，經了解，老夫妻表示接到自稱「孫子」的男子有資金需求急需匯款，警方直覺這又是常見的詐騙手法「猜猜我是誰」。

▲彰化老阿公說孫子要300萬元投資到農會匯錢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員警立即聯絡該名阿公的兒子，了解孫子並無資金需求，顯然係詐騙手法，警方先並陪同老夫妻返家，也打電話確認孫子並沒有向爺爺借錢，確定是詐騙無誤。

但這名阿公相當固執，仍堅持一定要提款給孫子，警方跟其家人費盡口舌勸說無效，最後心生一計，由兒子載這對老夫妻到埔鹽鄉農會提領300萬現金，誆稱兒子會轉交給孫子，再代為保管，成功攔阻詐騙，保住民眾血汗錢。

溪湖分局提醒民眾，「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，詐騙集團會隨機撥打電話，再以模仿聲音軟體打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙，或假借遠房久未聯絡之親友來電，宣稱電話號碼已更改，謊稱急需用錢，警方呼籲如接獲陌生電話表示親友來電借錢，應以舊有電話回撥查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當損失錢財。

▲彰化老夫妻衝農會匯300萬，溪湖警方與其子聯手阻障。（圖／記者唐詠絮翻攝）