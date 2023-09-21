第二屆「馬祖國際藝術島」23日開展　連江縣、文總打開26據點

▲第二屆國際馬祖藝術島23日開展，連江縣長王忠銘出席開展記者會。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

由連江縣政府、文化總會共同主辦的第二屆馬祖國際藝術島，20日在馬祖民俗文物館舉辦開幕記者會，宣布第二屆馬祖國際藝術島本週末正式開展，邀請國內外朋友一起來馬祖跳島，感受四鄉五島的不同魅力。

連江縣政府縣長王忠銘表示，第二屆的藝術島，背負了更大的期待與使命，因此不只承先，更要啟後，站在第一屆的基礎上，邀請了更多國內外、島內外的策展人及藝術家與在地共創，打開了26據點和中山門，透過多元的視角與觀點，一起看見馬祖的改變。

他說，發起了一戶一海報的計畫，將藝術島的美好分享給四鄉五島的鄉親，不只獲得鄉親的熱烈反饋，也有更多的店家、民宿、在地業者一起參與，這些的成果，也都將成為未來繼續舉辦的養分，帶領馬祖不斷成長、蛻變。

文總表示，近期從昇恆昌在松山機場的展覽、UNIQLO的UTme!藝術島限定T恤、臺虎精釀的嗨啤、全家的老酒香腸和老酒拿鐵、可樂果捲捲酥的老酒醉蝦口味、三陽的藝術島機車到立榮航空和長汎假期推出的藝術島行程，多元的跨界都在發生中。

文總秘書長李厚慶表示，作為一個平台，文總始終相信各種可能性都能發生，而這些合作，要感謝企業夥伴的共同支持，更要感謝每一位馬祖人，謝謝大家認真的生活，傳承美好的文化，才能轉換成多元豐富的作品，帶給大家這麼多的感動。

文化部次長李靜慧表示，馬祖是世界上軍事據點最密集的地方之一，走過冷戰時期的馬祖，讓這些地方都得以保存，而這些珍貴的歷史現場，正在一步一步重新打開。第一屆，打開了梅石軍官、士兵茶室，更透過精彩的展覽，描繪出未來據點轉譯的可能性；第二屆，迎來26據點的改造完成，更透過地下實驗室的策展規劃，引領大家走進坑道，感受備戰時的場景與氛圍，也期待未來有更多的據點轉譯完成，讓曾經的軍事禁地，變成居民生活的場域。

▼第二屆國際馬祖藝術島23日開展，文總秘書長李厚慶出席開展記者會。（圖／文化總會提供）



日台協會服部崇副代表說，文化藝術是可以超越時空與國境的，第一屆有沖繩與那國島與東引島的線上交流，第二屆有高橋匡太和胡宮雪娜兩位來自日本的藝術家參與創作，這樣跨海的共創，連結了人與人之間，是很棒的對話。他也期待，未來能有機會搭乘新臺馬輪來馬祖，享受一趟海上之旅。

總策劃吳漢中指出，馬祖四鄉五島的在地故事都轉變為本屆特別的藝術風景，在東引由鹹味島合作社的蔡沛原擔任策展人，以藝術共創加上設計力，帶大家看見東引青年的現在進行式。在西莒，有藝術家鄭愛華重回故里，以昔日西莒最重要港灣－田沃港旁的18哨堡壘為基地，透過裝置為其賦予新的生命力。

他說，在南竿，除了有多組國際藝術家進駐創作，也打開了26據點、中山門等空間，更把傳統家屋變成展場，展現多元豐富的策展內容。在北竿，則有台電攜手一隱照明重新點亮北竿軍魂電廠，以光引路，看見在坑道中塵封的過去。

有關本屆以26據點為創作基地的山冶計畫，是以《地下實驗室》作為策展命題，策展人林怡華希望捕捉場景中人類無法感知的環境因子與即將逝去的風景，透過科學和藝術的交會，讓觀眾得以一瞥與適應極端條件的生命以及超越人類感知界限的可能，走向更深刻的環境認識論，近一步探索萬物個體和外部環境間的互生關係。

▼第二屆國際馬祖藝術島23日開展，總策劃吳漢中出席開展記者會。（圖／文化總會提供）



同樣也是第二次參與的台電公共藝術，延續首屆島嶼生息的策展主軸，提出《島嶼時光》的命題，策展團隊分享，這次與一隱照明合作，藉由燈光設計，點亮沉睡中的軍魂電廠，也點亮了這些脫去戎裝的老機組，透過電廠的再一次榮耀，我們看見了島嶼經歷不同時期的歲月，也透過不同類型的展出計畫，帶領觀眾看見人與土地之間的情感連結。

藝術島在籌備期間到東莒田野調查時，聽到當地孩子許願希望能交到更多朋友，特別邀請來自日本的藝術家高橋匡太，展開台灣與日本兩地共創的作品《通往雲的故鄉》。高橋匡太分享，很開心可以跟著東莒和男木島的小朋友們一起探索島上最喜歡的角落，並聽到許多小朋友最想去的地方，希望這些願望都能跟著雲朵一同實現，同時這些雲朵在展期間也飄到了馬祖的民俗文物館，變成了精彩的展覽。

曾在2021年由謝宇婷策劃的《如果島嶼會作夢》展覽中，創作《面向汝》作品的法國藝術家Emma Dusong，走過疫情的挑戰，在三年多後，終於踏上馬祖，將這件作品帶回馬祖展覽。Emma感性地說，這個作品的靈感來自北竿的祈夢儀式，透過三位島民互相對話、呼應，暗示我們可以通過作夢和提問來面對我們的恐懼。Emma也將親手製作的作品版畫贈送給連江縣政府，為藝術島獻上最深的祝福。