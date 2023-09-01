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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

 

記者陶本和／台北報導

九三軍人節即將到來，文化總會1日發布最新一集《匠人魂》，介紹國防部軍備局生產製造中心第二〇五廠柯俊文士官長，以其設計的精良槍械和刺刀，展現國軍追求卓越的堅持。文總秘書長李厚慶表示，文總自2018年起，每年軍人節皆推出一集以國軍為主角的《匠人魂》，包含製降落傘、修復軍艦、戰車修護、戰鬥機檢修、直升機保修，不僅是祝賀軍人節快樂，更希望透過國軍的職人身影。

文總表示，本次《匠人魂》的主角柯俊文士官長，高職就讀機械相關科系，一畢業便報考士官班，輾轉進入專責研發與生產輕兵器的二〇五廠，以在校所學投入這個領域潛心鑽研。即使軍事科技日新月異，機動性高的槍械仍是國防重要配備，輕量化、適用國造彈藥、適合亞洲人體型的T75班用機槍，參考自比利時FN Minimi輕機槍，為二〇五廠於1986年研製的國造兵器。T75班用機槍因應作戰實需不斷進化，柯俊文也參與了近期的結構改良專案。

▲▼文總最新集匠人魂，介紹205廠士官長。（圖／文化總會）

▲文總最新集匠人魂，介紹205廠士官長。（圖／文化總會，下同）

從國軍採購項目到國際軍武趨勢，柯俊文研究每一種型式的輕兵器，熟習每一個零組件，每項設計專案皆經過嚴謹的評估與資料蒐整，在進行3D繪圖的過程中，零件便一一在柯俊文腦內同步模擬媒合，他根據設計原理，思索組裝道次，依序組合出由小到大的總成，逐漸疊加為一支全槍。

柯俊文說，一枝槍的設計，過程中一定會遇到很多問題，因此需要好幾次反覆地去驗證它，每一處變更都將影響整體結構，除了需要恆久的耐心，也仰賴專業團隊的合作，「畢竟不是靠一個人，就能夠完成一枝槍的設計。」

柯俊文位居協調角色，除了和加工所師傅討論零件製作的可行性，也必須與設計同仁再三驗證或修改設計，串連整個工作團隊，共同克服大大小小的技術問題。

▲▼文總最新集匠人魂，介紹205廠士官長。（圖／文化總會）

除了槍械，脫胎自美軍M9刺刀的多功能戰鬥匕首，兼具戰鬥力與實用性，不僅可變形成破壞剪，並可充作一字起子等工具。柯俊文坦言，原本對刺刀並無任何想像，是一次從零開始的挑戰，團隊一路跌跌撞撞不斷試誤，尋覓這把國造刺刀的最佳解答。

除了繁複的功能，柯俊文也在刺刀上鎔鑄美學，生於排灣族家庭的他，對刀具最深刻的印象，是家中父兄無論上山下田，從不離身的那把山刀。他設計完這把多功能刺刀時，想起了排灣族的代表性百步蛇圖騰，經柯俊文之手，多功能戰鬥匕首有百步蛇低調匍匐，刀鞘的菱格紋一路蜿蜒，至手柄撫觸如蛇腹，呈現兼具機能與美感的設計，也因此有了本集《匠人魂》的命名「百步穿楊」。

走過靜態組裝測試到動態實彈試射，手中的設計圖最終磨出一枝二〇五廠出品的槍，柯俊文在兵工設計領域持續深耕，「在某一個職務上，對某一件事情用心，然後專注在這件事情上面去鑽研，我覺得這個就是匠人。」

他認為，當團隊中的每個人都抱持這樣的態度，每個環節皆有匠人把關，必將成就一枝好槍。柯俊文綴懷匠心，與我國軍事產業攜手並進，逐步實踐心目中的理想藍圖。

▲▼文總最新集匠人魂，介紹205廠士官長。（圖／文化總會）

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