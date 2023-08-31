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馬祖國際藝術島來了！集結70組創作　軍事據點、退役電廠成展演場

▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

▲第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

第2屆「馬祖國際藝術島」將於9月23日登場，此屆深入四鄉五島，邀請國內外藝術家帶來70件作品，包括戶外裝置、室內展演、繪畫、表演藝術、飲食體驗等，連「退役電廠」也變身藝術展演場，許多作品與馬祖天然美景相映，還有多款跨界聯名商品，期待為民眾帶來充滿想像與驚喜的登島旅行。

今年馬祖國際藝術島以「生紅過夏」為主題，除了有在地青年策展人、藝術家，也加入更多國際視野，包括日、韓、馬來西亞、法、德等海外藝術家，並將作品逐步擴展到四鄉五島。

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▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

▲日本沖繩的藝術家胡宮雪娜，帶來《和平小菜一碟（10XL）》作品。

其中來自日本沖繩的藝術家胡宮雪娜，帶來《和平小菜一碟（10XL）》作品，透過巨大的槍枝與鴿子結合的氣球裝置藝術，呈現當戰爭（槍）的威脅越大，需要同等巨大的和平（鴿）力量來反制。作品除了吸引觀眾駐足打卡，也希望讓大家反思戰爭與和平的矛盾概念。

知名策展人Nakaw Putun及藝術家洪榆橙一同分享書信策展計畫，在交通不便的馬祖，信件是過去島上人們與外界交流的重要媒材，馬祖島的手寫信通常是家書及情書，以手寫信件記錄島上居民和軍人的生活、思想與情感，書信文化也成為馬祖島上的另一道風景。

因此《收信快樂》這件作品，取自手寫信常使用的開頭問候語，希望透過剪花藝術及多媒體影像的設置，邀請往昔與現代的觀眾共同相遇在同一時空當中；同步也有《消失的蟲洞》呈現馬祖田野在地的書信，讓觀眾可以走入時光隧道，感受那藏匿在書信中的千言萬語。

▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」，軍事據點、戶外空間也成為展場。

▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

此屆負責「味蕾實驗室」的策展人王詩鈺認為，馬祖有非常獨特的風味，而夏秋之際正是島嶼食材豐盛的季節，加上馬祖特有的老酒釀也在此時發酵完全，因此很期待能透過這次計畫，挖掘出更多元的島嶼風味。特別邀請多組專業餐飲工作者與島上店家、馬祖媳婦、返鄉青年、風土工作者一起創作，如世界麵包冠軍陳耀訓和馬祖味道的對話，相當值得期待。

「迴島嶼吧計畫」則從第1屆的東莒傳到了東引，面對馬祖青壯年人口的外流，東引近10年透過設計力逆勢成長，成為連江縣人口最年輕的鄉。策展人蔡沛原以東引設計之島為題，在藝術共創的基礎加上設計力，透過東引青年的現在進行式，解析馬祖各島青年回島嶼後的日子裡，如何轉換觀看視角，以種種方式通過考驗。

而台電公共藝術今年不只邀請聲音與光影藝術家一同登島，在北竿電廠由一隱照明團隊創作精采永久作品，南竿也有視覺藝術裝置的展出；配合周末動態展演更有餐車創作者，帶給觀眾不一樣的味覺饗宴，讓觀眾從戰地據點、退役電廠、在地咖啡店，一同走入馬祖在地的島嶼時光。

▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

▲除了作品之外，將有表演藝術團隊登島演出。（圖／林勝發攝）

除了精彩作品，今年也邀請布拉瑞揚舞團、優人神鼓、舞蹈空間舞蹈團、FOCA福爾摩沙馬戲團、台北市立國樂團等國際級表演團隊登島演出。

在異業合作部分也非常多元，從吃的、喝的到穿的一應俱全，包括全家便利商店復刻登場的馬祖老酒®香腸及Let's Café老酒風味拿鐵、以四鄉五島限定包裝呼應策展主題的臺虎嗨啤、與UNIQLO合作的「不要玩Logo」系列UTme！、加入老酒元素的「老酒醉蝦」可樂果捲捲酥、與馬祖酒廠合作的藝術島限定酒款、SYM三陽機車的藝術島專車、昇恆昌在松山機場的宣傳展出等，期待民眾在9月23日～11月12日登島，感受馬祖藝術島的魅力。

▲▼第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

▲第2屆「馬祖國際藝術島」邀請國內外藝術家帶來70件作品，在9月23日～11月12日登場。（圖／文化總會提供）

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