「台日水果夏祭」周末凱道登場　文總邀看表演＋吃日本麝香葡萄

▲文總宣布2023年台日水果夏祭周末於凱道登場，圖為總統蔡英文參加2022年台日水果夏祭。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

「TAIWAN PLUS 2023 台日一緒に」將於9月在日本舉辦外，文化總會21日再宣布，日台交流協會主辦「台日水果夏祭」周末登場。文總表示，現場將有41攤台日限定水果攤位、10組台日藝人表演、夏日祭典小遊戲等精彩活動。

文化總會秘書長李厚慶表示，去年適逢日本台灣交流協會成立50周年，台日交流邁入下個半世紀，友情也變得更加堅定，因此第二屆台日水果夏祭將在今年擴大舉辦，活動由一天變兩天、攤位變多、表演也變多，繼續在凱達格蘭大道上，讓民眾品嚐台日夏季水果的好滋味，邀請日本好朋友及國人把握嚐鮮時機，以具體行動支持兩國的優質水果。

李厚慶表示，台日水果夏祭將精選高品質日本水果空運來台，包含麝香葡萄、水蜜桃等高品質水果，還有來自日本第一栗子產地的茨城縣笠間市的栗子，讓大家親自品嚐、挑選。台灣則有台南麻豆農會的文旦、高雄燕巢農會的芭樂、嘉義阿美鳳梨、南投田寮果菜運銷合作社的紅龍果、高雄美濃農會的木瓜、台中東勢農會的水梨等水果，傳達「水果王國」的熱情。

▼文總宣布2023年台日水果夏祭周末於凱道登場，本次表演卡司一次看。（圖／文化總會提供）



文總指出，除了水果外，現場還有各種水果產品，包括果乾手工鮮果冰棒、日式水果刨冰、果汁、蛋糕、日本酒及水果風味和菓子；今年也新增了許多經典的台日甜點品牌，包含嚴選京都宇治抹茶作出高品質甜點的一〇八抹茶茶廊、來自東京的超好吃日式甜甜圈Haritts（8／27限定）、結合台灣在地小農與各國特色食材的Huatian花甜。

有關於今年祭典的演出卡司，李厚慶說，由於這次活動擴大舉辦兩天，表演陣容也增加，有古典和風的日本舞踊、太鼓，有可愛活力的偶像，有熱血活力的樂團，還有獲選為日本草莓小姐的人氣台日混血YouTuber，現場與大家互動玩遊戲，完整演出名單如下：西川淑敏舞踊知家、木苺FRUCTOSE、津輕三味線台灣廣原會、孩子王劇團、台灣天祥太鼓團、安娜．李、八得力樂團、楊文孜日本草莓小姐、Kanit卡尼特、柏齡太鼓團。

文總表示，第二屆水果夏祭將於8月26日至8月27日於凱達格蘭大道前舉辦，8月26日舉辦時間為下午兩點至晚上九點，8月27日舉辦時間為下午兩點至晚上六點，詳細活動資訊可上日本台灣交流協會與文化總會臉書粉絲專頁查詢。

▼文總宣布2023年台日水果夏祭周末於凱道登場，台日攤位圖。（圖／文化總會提供，可點圖放大）

