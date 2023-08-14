　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

▲▼「來去總統府住一晚」入選名單曝光。（圖／文化總會提供）

▲「來去總統府住一晚」入選名單曝光。（圖／文化總會提供）

記者陶本和／台北報導

總統府、文化總會共同主辦的全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，14日公布15組入選名單，其中包含來自加拿大千萬訂閱數，同時也是YouTube上最大的科學教育頻道之一的AsapSCIENCE；還有在Facebook擁有522萬粉絲、影片累積50億觀看數的美國旅遊YouTuber Drew Goldberg，以及2023年榮獲亞洲50排名第一的泰國主廚Chef Ton等，入選者將於9月至12月入住總統府。

「只要來到台灣，就一定會愛上台灣。」文化總會秘書長李厚慶表示，文總致力於和世界交朋友，台灣的好，要邀請全世界的朋友來親身體會，這是「來去總統府住一晚」的活動初衷。他指出，本次活動在兩個月的徵件期限內，收到全世界29個國家，橫跨5大洲、近百組的外國朋友的熱烈提案。

李厚慶說，本次報名者相當優秀，競爭激烈，經過嚴謹的初審與決審程序後，今年特地加開5組，選出來自12個國家的15組提案者，入住者國籍包含：加拿大、美國、日本、斯洛伐克、法國、荷蘭、韓國、越南、泰國、馬來西亞、印度、以色列，相較2019年，新增了斯洛伐克、荷蘭、馬來西亞和越南4個國家，期待越來越多國家發現台灣的美好。

總統府發言人林聿禪表示，2019年總統府與文總共同舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，吸引全世界的KOL報名，在夜宿總統府和走訪台灣的過程中，這些國際友人體會到台灣的民主、友善與豐饒，並透過社群平台，把在台灣的美好分享出去。今年疫情趨緩，因此再次啟動這個計畫，得到熱烈的迴響，感謝世界各地的好朋友對台灣的肯定。

文總說明，本屆入選提案者組成多元，多是來自不同產業的國際網路名人，包括：加拿大的AsapSCIENCE是YouTube上最大的教育頻道之一，擁有1040萬訂閱者；累積5億次觀看的美國科普作家Joe Hanson；製作歷史動畫紀錄片聞名的加拿大Nurlan；帶領的米其林一星餐廳「Le Du」、曾榮獲亞洲50最佳餐廳之首的泰國主廚Thitid Tassanakajohn；造訪197個國家的美國旅遊Vlogger Drew Goldberg。

此外，文總表示，還有分享台法文化差異累積百萬訂閱的法國YouTuber Richard Quentin Paul Camille；足跡遍及40 個國家的韓國旅遊YouTuber Lee Soyeon；旅居台灣多年的日本作家夫妻片倉佳史、片倉真理；身兼旅行者、探險家的印度YouTuber VISHNU SAHA；荷蘭觀看人數最多的冒險類型YouTube頻道Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep；攝影師兼電影製片人、來自斯洛伐克的Patrik Paulínyi ；專為日本20-40歲女生世代介紹一個人旅行的樂趣的SHIORI MATSUSHITA；越南旅遊領域知名Vlogger The Anh Phan；以色列的親子數位創作者Asaf Inchi；累積大量的東南亞國家粉絲與觀眾、來自馬來西亞的Chin Chianyao。

▲▼「來去總統府住一晚」入選名單曝光。（圖／文化總會提供）

▲▼「來去總統府住一晚」入選名單曝光。（圖／文化總會提供）

▲▼「來去總統府住一晚」入選名單曝光。（圖／文化總會提供）

ET快訊
DJ SODA遭多人襲胸！明日花綺羅「覺得很羞愧」
罕見！牡蠣產出「大顆珍珠」　畫面曝光
4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭亡　老母淚：怎麼還不回
快訊／內馬爾確定加盟沙國豪門！　簽約2年賺進「近60億」
只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪手法曝
38名死囚無法執行死刑！　法務部曝原因
陸男游泳來台！　一上岸就被逮
快訊／涉詐領助理費　前議員貪汙罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

吳思瑤批郭台銘開「芭樂票」　藍小雞嗆：無心為關渡平原找生機

蔡英文視導戰力保存關鍵佳山基地　「把這顧好就是把台灣顧好」

台港策進會舉辦「港人身心健康講座」　助港生安心就學、適應校園

民進黨：國民黨坐擁百億黨產　「不會持家，只會歪哥」

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

郭台銘喊「以中華民國大局為重」　朱立倫：分裂讓綠營放鞭炮

支持郭台銘獨立選總統　謝典林：一定會幫忙連署

同框林水樹被批「以黑養白」　柯文哲：不太贊成亂貼標籤

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

吳思瑤批郭台銘開「芭樂票」　藍小雞嗆：無心為關渡平原找生機

蔡英文視導戰力保存關鍵佳山基地　「把這顧好就是把台灣顧好」

台港策進會舉辦「港人身心健康講座」　助港生安心就學、適應校園

民進黨：國民黨坐擁百億黨產　「不會持家，只會歪哥」

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

郭台銘喊「以中華民國大局為重」　朱立倫：分裂讓綠營放鞭炮

支持郭台銘獨立選總統　謝典林：一定會幫忙連署

同框林水樹被批「以黑養白」　柯文哲：不太贊成亂貼標籤

命卦選樓層？　命理師曝：買房忌諱樓層「9也入列」

10年了！藍寅倫感性道別桃猿：遺憾沒能替樂天拿到總冠軍

台股ETF愛玩季配息！投資人佔比破6成　00850 8／16接棒除息

他胃痛「以為餓」！大吃後吐血　送急診一照：穿孔了

E級女星「驚見手腕多道傷疤」自拍惹擔憂！　隔2天發文揭近況

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕　長青樓及二門診享受美食生活優惠

每天被熱情捧臉對望　汪「眼睛瞇成線」放棄掙扎：何時才開學？

FTISLAND李洪基突18禁秀「GG吉他」　李在真緊張：夠了！

黃金獵犬「嘴叼新娃娃」站電梯門口　皺眉看主人：不是要去玩嗎？

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

政治熱門新聞

快訊／高虹安涉詐領助理費遭起訴　民眾黨：盼司法還原真相

柯批司法假裝看不到千億案　卻查46萬

快訊／高虹安涉詐領助理費遭起訴　柯文哲15：00出面發表聲明

幕後／國民黨內參民調曝　賴清德33％、柯文哲32％、侯友宜24％

一張表看懂：高虹安涉詐領助理費案可能發展

高虹安的博士學位恐全被撤銷？　翁達瑞揭3本論文被「永久」下架

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

他分析高虹安下一戰才是關鍵　恐斷市長之路

柯文哲被爆見林水樹　他批以黑養白

快訊／柯文哲喊「相信高虹安沒貪污企圖」　支持提證據為清白奮戰

大武崙沙灘1日奪3命　謝國樑哽咽拭淚

永齡基金會每月10萬給網路公司　供高虹安從事立委職務

影／賴清德赴紐約僑宴　台陸僑互槓

去年政黨財報公開　僅綠有餘絀6098萬

更多熱門

相關新聞

北京怒轟賴清德「麻煩製造者」　總統府：別藉機尋釁製造不安

北京怒轟賴清德「麻煩製造者」　總統府：別藉機尋釁製造不安

副總統賴清德率團出訪友邦巴拉圭，13日搭乘民用客機飛抵美國紐約過境，如過往慣例，引起北京方面的不滿，中國大陸外交部痛批賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。對此，總統府表示，此規劃已行之有年，中方毫無理由藉機尋釁，製造區域不安及麻煩。

中國宣布軍演　蔡英文召國安幕僚開會即時掌握周邊局勢

中國宣布軍演　蔡英文召國安幕僚開會即時掌握周邊局勢

陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

大陸台商子女夏令營第一梯結業 成員參訪總統府蔡英文親切接待

大陸台商子女夏令營第一梯結業 成員參訪總統府蔡英文親切接待

關鍵字：

總統府文化總會李厚慶

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面