中華電信Web AR技術應用創新突破　馬祖旅遊引領科技風

▲中華電信Web AR技術應用創新突破，運用擴增實境導覽以及地圖導航功能，大幅提升馬祖旅遊便利性。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／馬祖採訪報導

馬祖擁有得天獨厚的地理風貌和文化風情，成為觀光新興熱點，因應遊客人數不斷成長，馬祖結合了AR數位科技，大大提升觀光旅遊便利性。

一出機場掃一下QR Code，馬祖縣長立刻化身你的專屬導遊，想去哪些景點還摸不著頭緒嗎？拿起AR小卡掃QR Code，馬祖各島最熱門景點任您挑選。遊客透過AR擴增實境，欣賞生動導覽，點下導航功能鍵，就能輕鬆抵達想去的景點。

▲▼中華電信AR小卡，掃QR Code就能欣賞馬祖景點的擴增實境導覽，還有縣長和你打招呼。（圖／記者謝婷婷攝）

來到北海坑道，遊客郭小姐拿著中華電信的導覽小卡，準備搭乘搖櫓船，郭小姐分享，「北海坑道這裡有坐船還有看藍眼淚行程，這張AR小卡很方便的地方，就是可以告訴我有哪些景點；最重要的是裡面有路線指引圖，透過Google Map，只要點下去就知道距離多遠，不用自己定位。」

藍眼淚絕美景觀帶起馬祖觀光熱潮，在每年的旅遊旺季，面對絡繹不絕的朝聖旅客，馬祖的民宿業者運用中華電信Web AR系統，連結數位科技行銷，遊客只要拿起手機，就能快速了解旅遊資訊。民宿業者陳香凝表示，「掃民宿的QR Code，就會介紹我們民宿的特色，因為有時候旅客來到一個新的地方，會覺得蠻抽象的，但是有語音輔助圖片去做導覽的時候，他們可以很快速了解馬祖特色是什麼，可以玩什麼，知道他現在所在地，是馬祖的東西南北哪一個區域，附近有什麼景點。」

▲▼在馬祖機場、遊客中心等多處地點都有放置AR小卡方便遊客拿取，還能連結Google地圖導航帶到想去的景點。（上圖／記者謝婷婷攝，下圖／記者浦靖祤攝）

數位科技日新月異，民宿業者期許未來還能結合更多AR科技，吸引觀光客。民宿業者林倩雯說，「在未來AR應用上，我會想讓客人知道，比如說我們民宿一出去就看到大海，晚上可以去看藍眼淚星沙，這裡還有閩東建築聚落保存區，以及黑面馬祖廟宇文化，希望這整個村莊的特色，都可以透過Web AR系統，讓客人可以提前感受到。」

馬祖和中華電信合作，開創5G新格局，不僅是觀光旅遊，透過5G數位應用技術，更能加速離島發展。連江縣長王忠銘指出，「5G的設置對馬祖來講，未來一定會把城鄉之間，包括醫療、教育、交通都結合起來，這也是我們連江縣政府，推動城鄉智慧最重要的一個工作。中華電信目前是在馬祖最大的電信公司，有很多的計畫，包括所有的監視系統，我們現在也在打造一個平台。」

▲民宿業者透過Web AR系統介紹民宿和景點。▼中華電信在馬祖建置多項數位應用服務系統，提升生活和旅遊便利性。（圖／記者謝婷婷攝）

中華電信多元化服務系統，不僅能一條龍建置，包括支援AR專案所需之行動裝置、5G基站AR平台，以及前端應用等整合服務，打造專屬客製化內容。還能在企業網域內，建置專屬網路，提供快速又安全的企業專網。

中華電信董事長郭水義表示，「中華電信在7月底，5G開台滿3周年，我們有1百多個企業專網的應用案例，逐漸來推動實施，包括基礎網路、平台、到最上層的應用服務，中華電信會秉持最佳精神，持續努力不斷前進，讓我們的普及服與務韌性的強化，以及應用服務，都不斷的推陳出新。」

▲第二屆「馬祖國際藝術島」活動即將在９月舉辦，活動精采可期。▼馬祖的明媚風光和獨特文化風情是觀光旅遊好去處。（上圖／文化總會提供，下圖／記者謝婷婷攝）

有了數位科技輔助，地方之美可以輕易傳遞到世界各地，即將在9月舉辦的「馬祖國際藝術島」活動，要讓民眾感受四鄉五島全新形象。連江縣長王忠銘介紹，「馬祖國際藝術島，除了推廣馬祖博物館的島嶼觀念以外，也希望透過國際藝術創作，把馬祖自然景觀跟文化結合，再配合教育。2022年的國際藝術島，得到國際紅點經典跟台灣最佳設計，國際藝術島來的都是大師級的藝術家」。

如過您還沒親身感受過獨特的馬祖風情，不妨安排一趟悠閒旅行，體驗數位科技導遊，盡享島嶼度假魅力！