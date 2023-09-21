高虹安也不例外！　黃國昌：縣市首長進行市地重劃都要接受最嚴格檢視

▲館長陳之漢及前時力立委黃國昌21日上午前往行政院及立法院抗議。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新竹市政府近來風波不斷，寡婦樓開發案爭議未歇，又爆出水源農村重劃案疑似圖利特定廠商。前立委黃國昌21日與「館長」陳之漢到行政院前召開「執政已經七年半 民進黨別再擺爛」記者會，針對新竹市以及市長高虹安的風波，他表示，任何的縣市首長在行使縣市首長的權力，包括市地重劃、地目變更、都市更新，到底是為了公共利益還是為了私人利益？都要接受最嚴格的檢視，「任何縣市都是一樣，高虹安當然也不例外」。

黃國昌說，大家仔細去看，2019年，他是第一個跳出來直指新竹市農地重劃有問題的，那時候點名哪些重劃會？那時候點名了包括溪橋的重劃會，包括這次所牽扯出來的其他農地重劃，「我們那時候就要求，應該檢調要徹查到底，裡面有多少不法情事牽扯其中？很遺憾，到目前為止，只有溪橋重劃會被查」。

黃國昌說，溪橋重劃會被查後，也證實2019年所提出來的檢舉，也就是有人虛灌人頭讓溪橋重劃會可以過關，「當初我們出來檢舉的時候有人說我們抹黑，後來檢察官還我們公道，因為灌人頭導致溪橋重劃會通過的那個人被起訴了，叫做鄭宏輝」。

「我也非常好奇，我到最近才知道，原來虛灌人頭起訴的溪橋重劃會，居然在去年7月的時候核准繼續進行，核准的人叫做林智堅。」黃國昌說，現在另外一個鄭宏輝爸爸當理事長的農地重劃會，被綠營質疑說高虹安放水、不應該讓他過卻過了，「昨天新竹市府的反擊是說，奇怪，去年7月自己過溪橋重劃會，今年過另外一個重劃會你說我們有問題，那問題更大的是不是你們去年過的重劃會？」

黃國昌認為，新竹市民與台灣人民要看到的不是這樣的政治口水。他強調，他的標準很清楚，任何縣市長牽涉到市地重劃，特別是自辦市地重劃，所有縣市長聽清楚，不是只有高虹安，包括鄭文燦、包括林姿妙，大家聽清楚，縣市長在行使這些權力的時候，到底是為了公益還是財團利益？必須要接受最嚴格的檢視，「我支持檢調、廉政署，對於所有這些涉及不法弊案的市地重劃或是開發地目變更，全面檢視、全面檢討」。