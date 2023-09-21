黃國昌再咬圖利金主　鄭文燦：烏賊大戰救不了高虹安

▲館長陳之漢及前時力立委黃國昌21日上午前往行政院及立法院抗議。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

「館長」陳之漢、前立委黃國昌21日上午到行政院前召開「執政已經七年半 民進黨別再擺爛」記者會。黃國昌再爆料，行政院副院長鄭文燦過去在桃園市長時，本要求拆除特定農業區上的違建，但民進黨的金主購入後卻不再強制執行，2年後解編程序就完成；鄭則回應，黃國昌在沒有任何事實依據下任意指控，這樣子的烏賊大戰對民主政治沒有幫助，也救不了新竹市長高虹安。

黃國昌說，關於鄭文燦擔任桃園市長時，在觀音區金湖段特定農業區的解編，他說是抹黑，「我想要請教鄭文燦，我講的每一點事實有哪一點是錯的？有哪一件是錯的？」

黃國昌接著說，昨天晚上收到桃園市政府內部吹哨者寄來的公文，「他發訊息告訴我，國昌老師謝謝你，這麼多年了，終於有人敢勇敢的把他講出來」；黃說，對方寄給我的公文是，在民進黨金主莊董買那塊土地前，本來在那塊農業區上大型營業的違建公司，鄭文燦當桃園市長時正氣凜然發文要求立即拆除否則強制執行，「那份公文是2015年的公文，結果非常神奇，那麼大片的農地，包括上面的大型違章工廠，賣給了莊董後，本來要強制執行的桃園市政府變成不強制執行了」。

「更神妙的是，過了2年後，整個特定農業區解編程序就完成了。」黃國昌說，昨天就問鄭文燦，不要再說這是配合國土計畫，要進行區域計畫細部計畫的整編，所做出來通案性的考慮，昨天就請教鄭文燦副院長，請告訴大家一個例子，「哪一個例子在你解編特定農業區裡面，有一整塊土地3萬8千多坪，這麼大比例全部剛好在你解編完成之前，被民進黨金主買走了？你用道理說服大家」。

黃國昌質疑，上面的違建鄭文燦不是發公文要求立即拆除，否則強要制執行嗎？怎麼變成莊董持有後，本來要拆的變成不用拆了？昨天就講過，不要迴避問題，哪一點是錯的？不要想利用在媒體上話語權的優勢，講一句說「這是抹黑」就想輕輕帶過，人民都有眼睛，大家沒有那麼笨。

針對黃國昌的指控，鄭文燦回應，黃國昌當然是想要圍魏救趙，但是抹黑不能夠取代事實，黃國昌也不能壟斷所有的正義，「我覺得做為法律人，他是做了一個非常壞的示範」。

鄭文燦直言，黃國昌在沒有任何事實依據下任意指控，合法申請合法審查的案件，經過內政部、農委會的層層把關，地方政府沒有權力去影響；鄭強調，事實上，有些個案會過、有些不會過，這內政部網站都有紀錄，「我覺得這樣子的烏賊大戰對民主政治沒有幫助，這樣也救不了高虹安」。