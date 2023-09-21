行政院通過最低工資法草案！6大重點一次看　雇主違法最重罰150萬

▲行政院通過最低工資法草案，雇主違法最重罰150萬。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院會21日通過勞動部擬具之「最低工資法」草案，將函請立法院審議。根據規劃，由勞動部組成最低工資審議會，成員由勞、資、政、學四方委員代表組成，於每年第3季召開會議，確保最低工資的調整時程；此外，也將消費者物價指數年增率列為應參採指標，國人平均所得、家庭收支狀況、民生物價及生產者物價變動狀況等都納入指標。

勞動部表示，為完善最低工資審議機制，保障勞工及其家庭的生活，該部推動「最低工資法」立法，將最低工資所需參考的社會經濟指標入法，並建立最低工資審議會的議事規則及設置研究小組先行評估機制。該草案共19條，重點如下：

一，組成「最低工資審議會」定期開會

由勞動部組成最低工資審議會（下稱審議會），成員由勞、資、政、學四方委員代表組成，藉由社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。審議會應於每年第3季召開會議，以確保最低工資的調整時程。（草案第7、8、10條）

二，明確審議參採指標

將最低工資所需參考的經社指標入法，並從現行基本工資審議經驗，將各界最具共識之「消費者物價指數年增率」列為應參採指標，且定明各項得參採指標，俾就整體經濟社會情勢通盤考量，使審議機制兼具穩定與彈性。（草案第9條）

三、完備最低工資之議決及核定程序

審議會之議決採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。並明定最低工資之核定公告實施程序，以及行政院不予核定審議通過之最低工資時，由勞動部再行召開審議會之重審機制，以消除外界對最低工資調整的不確定感。

四、建立跨領域研究小組先行評估機制

研究小組成員涵括學者專家，以及與國家整體經濟社會情勢相關之部會代表。由該小組研究最低工資實施對經濟與就業狀況的影響，並就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成相關報告及最低工資調整建議，提供審議會審議參考，俾利聚焦討論。

五、確保勞工最低工資權益及處罰違反最低工資之事業單位

為有效落實最低工資之目的，明定勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，如有違者，處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

六、最低工資與基本工資制度之順利銜接

為免法律適用產生空窗期，明定最低工資公告實施前，仍然繼續適用原核定的基本工資數額，且首次訂定之最低工資不得低於原基本工資，以確保勞工工資權益。另，其他法規有關基本工資規定未及修正者，應適用本法最低工資之規定。

勞動部進一步表示，「最低工資法」草案送入立法院後，將積極與立法院朝野委員溝通協調，希望早日完成立法程序。法案通過後，將積極準備後續各項工作，特別是建置審議會與研究小組等配套機制。期盼藉由制定專法，讓制度更為健全，達成蔡總統穩定明確的調整最低工資，撐住勞工及其家庭經濟生活的承諾。