150元越南茶混充上萬元得獎台灣茶狂撈6千萬　高檢打擊非法茶

▲臺灣高等檢察署主任檢察官羅建勛，主持「加強打擊境外茶混充臺茶」記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署與行政院食品安全辦公室合作，打擊非法境外茶混充台灣茶高價販售，高檢署指出，不肖業者以每斤150元的越南茶，混充進台灣得獎茶葉中，藉此販售每斤上萬元的高價。日前台中地區更破獲不肖業者，藉此手法狂撈6千餘萬元。

前行政院長蘇貞昌任內，就提出「業者將越南茶與臺灣茶混裝，卻標示為『臺灣茶』魚目混珠的情形，務請相關部會拿出方法處理違法情形，除加強查察力道外，更須提升查緝效率。」因此法務部就與衛福部加強合作，進行查緝。

其中衛福部食藥署與農業部農糧署、保安警察第七總隊第三大隊即開始進行數波聯合行政稽查，查獲並陸續移送36件疑似不法案件至各地檢察署。衛福部食藥署還積極推動以「非追不可系統」，由源頭管制境外茶進口業者，建構食品雲資料庫，監控重點高風險混充茶業者，主動預判預警，以利快速有效查處。

▲高檢署打擊民生犯罪督導小組執行秘書曾文鐘，說明各地檢署查緝狀況。（圖／記者吳銘峯攝）

至於臺高檢署去年就成立「打擊境外茶混充臺茶案件協調督導小組」，統合各地檢署之地方打擊民生犯罪平臺，並與行政機關迅速溝通協調，提升行政及司法效能。在臺高檢署積極督導查緝下，各地檢署都繳出好成績。

其中橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎偵辦某茶行混充茶件，查獲高達107噸違法走私大陸茶；南投地檢署檢察官張姿倩起訴陳姓被告以混充越南茶參加比賽獲二朵花獎項、檢察官林宥佑起訴歐姓被告等人以網路銷售混充茶等案件；彰化地檢署檢察官劉智偉起訴張姓被告以混充越南茶參加比賽獲二等獎案件，聲請沒收混充比賽茶202盒。

另外臺中地檢署檢察官周佩瑩陸續起訴詹姓、陳姓等被告以網路或電話行銷銷售混充茶，不法獲利分別高達2,869萬元、6,269萬元等案件，並聲請法院沒收不法所得。

在經過檢方積極查緝下，今年初的春節、春茶期間，還分別查出8家及7家不法業者，整體查獲違法比率，已由23％降至18％，之後就再也沒有查到混充的情事，可見高檢署積極查緝，確實收到良好效果。

▼臺灣茶與境外茶，外觀、香氣都很相似，難以辨別。（圖／記者吳銘峯攝）