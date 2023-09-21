最貪理專A3億元過豪奢生活　高院勸他：未來掌握在自己手上

▲挪用客戶存款的前理專周勵宏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，因投資失利，遂長期挪用6名客戶的存款，10年內侵吞超過3.3億元，過著豪奢生活。二審將她重判12年4月，案經撤銷發回更審。高院20日開庭時，庭長當庭勸他「你的未來掌握在自己手上」，周男改口承認「承認客觀事實」，請求輕判。

周男自2003年起就在台新銀行中和分行任職，先後擔任分行業務、分行理財專員、分行營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務。但他因為投資期貨失利，竟私下挪用客戶的存款。總計他從2009年開始到案發2020年間，挪用6名客戶的存款。包含陳姓客戶被他挪用2億5千餘萬元，損失最慘重；另外5名客戶也分別被挪用上千萬元到數百萬元不等的金額。

周男挪用資金後，除了填補自己的財務缺口外，也上酒店消費，豪擲萬金；他也大方支付女友的生活開銷。此外，他也過著豪奢的生活，購買保時捷跑車、豪宅，台新銀行接獲客戶檢舉後開始對周男查帳，周男驚覺遭查帳就開始脫產，將市值200萬元的保時捷低價出售，也找人販售位在三峽區的3000萬元豪宅。檢調單位隨即收網，將他逮捕並聲押獲准，提起公訴。

一審認定他侵吞3.18億元，判刑10年；二審更認定他侵吞超過3.3億元，改重判有期徒刑12年4月。案經撤銷發回後，高等法院更一審於20日再度開庭，一開始庭長林孟宜便曉諭周男「你的未來掌握在你手中」，要他想想為什麼歷審都認定他有罪，提醒他「態度、想法決定未來」，不要一路否認到底。隨後高院宣布休庭，讓周男與辯護人商討訴訟策略。

復庭後周男改口承認本案的「客觀事實」，但不認為本案該適用法定刑7年以上起跳的《銀行法》「特別背信罪」。另外律師也求情，說本案的資金都拿去還債，並未吃喝玩樂，請求法院輕判。不過被騙的告訴人代理律師仍認為判刑太輕，請求重判；檢方也認為本案挪用金額高達3億元，空前巨大，建請加重刑度。全案定於10月25日宣判。