狼主任下整瓶「F水」迷昏嫩妹　嘴唇泛紫昏迷23小時險死

▲20歲嫩妹手搖飲遭下藥，昏迷23小時。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄某文理補習班劉姓班主任，2021年6月的疫情期間，應徵20歲的嫩妹小曼（化名）前來擔任員工，並趁機在小曼的飲料中加入整瓶的「F水」。劉男原本意圖侵犯，但發現小曼失去意識、嘴唇半開泛紫，嚇得不敢動手。後來小曼昏迷23小時後甦醒，報警逮捕劉男，最高法院審理後，將劉男判刑4年定讞。

擁有碩士學歷的劉男，在父親經營的文理補習班擔任班主任，2021年6月間的疫情期間，當時無法進行實體課程，但劉男仍應徵年僅20歲的小曼，前來補習班工作。小曼到職不到一個月，劉男就邀約她晚間到補習班吃飯喝飲料，小曼依約前來，一進門劉男就拉下補習班鐵門。

而後劉男趁著小曼不注意，將網路上購買、價值4990元，含有麻醉劑及副交感神經抑制劑成分而俗稱迷姦藥水之「F水」，整瓶加入小曼的手搖飲料中。沒多久小曼喝完整瓶飲料，藥效開始發作，趴在櫃台上睡覺。睡了約50分鐘，劉男見時機成熟，將小曼搬到櫃台旁已經鋪平的毛毯上，開始上下其手。不過劉男脫下褲子打算進攻時，發現小曼雖仍有呼吸但眼睛無神，嘴唇半開、泛紫，劉男擔心藥量過重害死小曼，嚇得趕緊穿回雙方衣褲，之後更將小曼搬回她的租屋處。

小曼一直昏睡達23小時後才稍微清醒，驚覺劉男怎麼會在她家？趕緊報警處理。警方獲報後，搜索劉男的補習班，查扣補習班監視錄影主機及裝盛「F水」的玻璃瓶一罐，檢方依照「以藥劑犯強制性交未遂罪」，對劉男提起公訴。

一二審法院均將劉男判刑4年，其中二審高雄高分院認為，劉男先前曾有猥褻他人的前科而入獄服刑（未構成累犯），竟又再犯下本案，而且手段更甚、危害更劇，惡性不輕，因此維持4年的刑度。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。