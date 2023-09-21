半年55萬港客訪台！策進會邀香港旅遊業者來台踩線

▲策進會邀香港旅遊業者來台踩線。（圖／策進會提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

台港經濟文化合作策進會為推動台港交流及加速振興我觀光市場，委請旅行商業同業公會全國聯合會，在19日邀請香港「港台旅行社同業商會」及多家香港旅遊業者組團來台踩線，並與策進會經濟合作委員會就台港觀光旅遊市場及發展等議題進行交流。

大陸委員會副主任委員兼策進會經合會召集人李麗珍於交流時提到，疫情前，以108年為例，香港旅客來台1年即高達近160萬人次；今年1到7月則有將近55萬人次香港旅客來台，不僅高居世界各地來台旅客首位，並為台灣旅遊市場的復甦注入活水。

▼陸委會副主委、策進會經合會召集人李麗珍。（圖／策進會提供）



李麗珍還說，政府自9月1日起也恢復第三地陸籍人士來台觀光，申請情形亦十分踴躍，「策進會自成立以來，即致力推動台港經貿各領域產業的交流與合作，希望透過本次活動，持續推介台灣之美，吸引更多香港朋友來台觀光旅遊。」

策進會表示，台灣觀光資源豐沛，有人文風情，也有山川景色，「近年來，不只經典景點有了新的風貌，新的景點更是如雨後春筍般陸續出現，絕對值得老朋友再度拜訪，新朋友來台親身體驗。」

策進會強調，台港業界可資合作的產業領域眾多，疫後振興經濟、提升民生福利，亦是人民共同期盼，「本會將持續推動台港經貿交流，拓展市場與商機，至盼在各界合作下不斷增添台灣經貿發展能量。」