　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

半年55萬港客訪台！策進會邀香港旅遊業者來台踩線

▲▼半年55萬港客訪台！策進會邀香港旅遊業者來台踩線。（圖／策進會提供）

▲策進會邀香港旅遊業者來台踩線。（圖／策進會提供）

記者蔡紹堅／綜合報導

台港經濟文化合作策進會為推動台港交流及加速振興我觀光市場，委請旅行商業同業公會全國聯合會，在19日邀請香港「港台旅行社同業商會」及多家香港旅遊業者組團來台踩線，並與策進會經濟合作委員會就台港觀光旅遊市場及發展等議題進行交流。

大陸委員會副主任委員兼策進會經合會召集人李麗珍於交流時提到，疫情前，以108年為例，香港旅客來台1年即高達近160萬人次；今年1到7月則有將近55萬人次香港旅客來台，不僅高居世界各地來台旅客首位，並為台灣旅遊市場的復甦注入活水。

▼陸委會副主委、策進會經合會召集人李麗珍。（圖／策進會提供）

▲▼半年55萬港客訪台！策進會邀香港旅遊業者來台踩線。（圖／策進會提供）

李麗珍還說，政府自9月1日起也恢復第三地陸籍人士來台觀光，申請情形亦十分踴躍，「策進會自成立以來，即致力推動台港經貿各領域產業的交流與合作，希望透過本次活動，持續推介台灣之美，吸引更多香港朋友來台觀光旅遊。」

策進會表示，台灣觀光資源豐沛，有人文風情，也有山川景色，「近年來，不只經典景點有了新的風貌，新的景點更是如雨後春筍般陸續出現，絕對值得老朋友再度拜訪，新朋友來台親身體驗。」

策進會強調，台港業界可資合作的產業領域眾多，疫後振興經濟、提升民生福利，亦是人民共同期盼，「本會將持續推動台港經貿交流，拓展市場與商機，至盼在各界合作下不斷增添台灣經貿發展能量。」

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！
快訊／「百隻虎頭蜂狂螫」2男全身發黑亡　相驗結果曝
快訊／柯文哲怒了！　「我直接挑戰賴清德」
侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」
翻覆普悠瑪號「尋獲牙齒、背包」　還有13塊小碎骨
LIVE／女高中生白眼惹怒她！李昂嗆蔣萬安取消博愛座　北市府
快訊／臨時工8樓直墜1樓　腦漿外溢慘死
買「捷奧10天6萬9」卻不出團！　旅行社一句話夫妻氣炸
許瑋甯整理外公遺物　「小紙條」一打開看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸阿茲海默症患者年輕化　最新調查：60歲以下佔了21.3%

愛迪達：中國市場有無限機會　將加大生產量開設更多門市

日子太平淡…人夫月薪2萬5竟「抖內」女主播5億！瘋狂手段曝

半年55萬港客訪台！策進會邀香港旅遊業者來台踩線

規模最大、項目最多、覆蓋最廣！　陸媒揭杭州亞運「歷史之最」

港警命電信商封鎖JPEX網站　受害者逾2千人涉51億元

被偷走的人生！她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

習近平將出席「杭州亞運開幕式」　南韓總理、敘利亞總統等到場

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」　按摩還加碼「前列腺保養」

寫「緬北之王」12歲賺第一桶金　陸作者斷更：我要坐牢3年

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

陸阿茲海默症患者年輕化　最新調查：60歲以下佔了21.3%

愛迪達：中國市場有無限機會　將加大生產量開設更多門市

日子太平淡…人夫月薪2萬5竟「抖內」女主播5億！瘋狂手段曝

半年55萬港客訪台！策進會邀香港旅遊業者來台踩線

規模最大、項目最多、覆蓋最廣！　陸媒揭杭州亞運「歷史之最」

港警命電信商封鎖JPEX網站　受害者逾2千人涉51億元

被偷走的人生！她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

習近平將出席「杭州亞運開幕式」　南韓總理、敘利亞總統等到場

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」　按摩還加碼「前列腺保養」

寫「緬北之王」12歲賺第一桶金　陸作者斷更：我要坐牢3年

這段區間測速「僅700公尺」被酸爆！內行曝原因：不是為了抓超速

外媒爆高通中國裁員「可能撤上海研發中心」　資遣費達N+7

恭喜大馬網紅拿督賽「求婚成功」！　交往5年報喜：她說願意了

上班族意外與部長買進「三鐵共構」同社區　樂喊：好幸福

農業部指示進口蛋標國產　「實質轉型」變「實質犯法」

曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

解釋進口蛋政策、執行過程　農業部：設置公開專案進口雞蛋專區

她養生每天喝水7000cc！頻尿頭昏才知已水中毒　醫提2原則調整飲水量

梅西爆傷情？休2場回歸後只踢37分鐘　美媒：神祕的疲勞

台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！網愣：才剛面試完

大陸熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

成都現「飛龍在天」　詭異光體空中盤旋...路人嚇傻

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」 按摩還加碼「前列腺保養」

她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

陸作者寫「緬北之王」斷更：要坐牢3年

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

兩岸媒體看衡陽重現文化風采

誘拐、販售11孩童！女犯被判死喊：判太重

李佳琦失言道歉澆不熄網友怒火　還扯掉陸經濟遮羞布

他少刮1數字「險錯過439萬」　店員急通知

更多熱門

相關新聞

全球最自由經濟體　新加坡第一台灣排11

全球最自由經濟體　新加坡第一台灣排11

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）19日公布「世界經濟自由度2023年度報告」，由新加坡奪下榜首排名第一，香港位居第2，台灣排第11名，日本第20名。令人關注的是，這是香港首度跌落榜首寶座，以0.01分輸給新加坡，且預期未來這些年，排名還會持續下降。

秋遊旅遊　保健專家教你提升保護力

秋遊旅遊　保健專家教你提升保護力

陸超長連假將至　泰國免簽後成最熱目的地

陸超長連假將至　泰國免簽後成最熱目的地

遊泰注意！曼谷航空搭機前「量體重」

遊泰注意！曼谷航空搭機前「量體重」

香港男籃重返亞運　首戰可能遭遇中華

香港男籃重返亞運　首戰可能遭遇中華

關鍵字：

香港旅遊策進會

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面