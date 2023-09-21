立院衛環會召委擬禮讓民眾黨吳欣盈　曾銘宗：藍白合會水到渠成

▲曾銘宗21日出席國民黨立法實務研考會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆最後一會期將於25日進行8個常設委員會的召委選舉。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（21日）證實，他一直跟民眾黨立法院黨團總召邱臣遠有聯繫，國民黨團可能在衛環會召委席次上禮讓民眾黨立委吳欣盈，也在看教委會如何合作，已有初步共識，仍在協商，不過可能達成共識。曾銘宗也說，驅動藍白合最大力量是超過六成五民眾要下架民進黨，這股力量是民意為基礎，所以他認為早晚會水到渠成。

國民黨21日上午舉行立法實務研考會議程，會前曾銘宗證實黨團有可能在衛環會禮讓吳欣盈，但仍在跟民眾黨團協商中。曾說，他一直跟邱臣遠都有連絡，看看教委會跟衛環會怎麼合作，已有初步共識，且可能達成共識，這是是藍白合好的開始；（藍白合）基本上從黨團合作開始，從25日召委選舉到朝野攻防、草案的提出或連署，「我們都可以做更好的合作」。

曾銘宗也說，此次國民黨團會防範民進黨團介入，所以起步非常早，一個月前就開始跟民眾黨團談，應該會有共識。

媒體詢問，立委林為洲說侯友宜提出廢除巴氏量表等政見，民眾黨團需要支持。曾銘宗表示，在政見部分，國民黨團跟民眾黨團大方向非常相似，尤其是巴氏量表或一些政見，以及經濟、改善低薪等議題，基本上沒有特別意識形態，大方向一致。

曾銘宗說，藍白合會水到渠成，是因為驅動藍白合最大力量是超過六成五民眾要下架民進黨，這股力量是民意為基礎，所以他認為早晚會水到渠成。

對於國民黨團擬在衛環會禮讓召委席次給吳欣盈，林為洲21日受訪表示，這層次藍白合作是可能且做得到，無論是衛還會、教委會可做到，甚至立法院藍白合作，共推多數聯盟也做的到，但這跟總統候選人合作是兩回事，後者部份很困難。

林為洲說，要自主性的政黨換掉自己候選人，或總統變成副總統，這有很大困難，非常非常困難，因為會影響一個政黨的主體性，且即時勉強合作也不會加分，因為民眾會覺得只是為了要贏而湊合起來。

林為洲也說，國民黨不可能換總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲也不可能變副總統參選人，可能性幾乎等於零；大家認為藍白合可能會很好，但沒有路徑、沒有走到那目標的方法，所以不要太期待。不過民眾自會做決定，到最後民眾要下架民進黨，會考量民調比較高或比較有能力組閣執政的政黨，然後集中支持。