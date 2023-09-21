台中2蛋商「進口蛋標示台灣蛋」　中檢列他字案調查

▲台中市政府查出金寶、新德貿等2家液蛋製造商，涉嫌自6月起使用土耳其或巴西進口蛋，產地卻標示台灣。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府昨（21）日查出金寶、新德貿等2家液蛋製造商，涉嫌自6月起使用土耳其或巴西進口蛋，產地卻標示台灣，至7月才改回進口國。台中地檢署表示，已收到市府函送資料，已分案由檢察官進行調查，將儘速釐清相關情事，保障民眾食品安全。

台中地檢署表示，針對大眾關心的蛋商事件，本署已收到台中市政府函送之資料，已分案進行調查，本署將儘速釐清相關情事。據了解，該案目前列「他」字案偵查。

台中市府指出，據雲林縣府及桃園市府提供的情資，立即派員稽查，一舉查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地。初步了解，2家公司自6月份起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。

標示部分，業者接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。

市府指出，將持續全力配合地檢署偵辦工作。