飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！全場轟爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃君瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友傻眼抱怨，他每次將飲料放公司冰箱，都會莫名被喝掉，直到前幾天，他終於逮到兇手，並直球表示「請妳不要再拿我的飲料去喝，要喝自己買！」沒想到，對方回嗆一句便扭頭走人，讓他錯愕不已。

網友在匿名公社提到，「公司有員工專門的一個冰箱，我每天早上買飲料到公司時，就會放進冰箱裡，我們都不會寫名字，因為大家只會拿自己買的來喝！」

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直到前陣子，一個菜鳥作業員來上班後，他買的飲料都會莫名消失，前幾天他以為可能有人拿錯，所以也沒計較，結果最近他撞見，那位女同事手中的飲料就是自己的，於是上前理論「這個飲料是我買的，請妳不要再拿我的飲料去喝，要喝請自己花錢買！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

怎料，女同事全然不覺得理虧，竟直回「放在冰箱裡的不是大家都可以喝嗎？為什麼我不能喝？」這番話讓他無言以對，耐著性子說「妳要喝可以啊，請妳自己買，而不是拿我花錢買的飲料來喝。」

在聽完原PO的埋怨後，女同事回了聲「喔」，便轉頭離去，氣得他發文大吐苦水，「連一聲對不起也沒說，還一付跩跩的臉，真是有夠氣人的。」

對此，網友們紛紛回應，「總是有這種不要臉的人」、「既然新來的這麼不會做人，就教她啊」、「臉皮真厚，以後有得瞧了」、「沒禮貌欸，知道錯喝別人買的飲料不用付錢？」「直接跟她收錢啊～幹嘛客氣」。

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