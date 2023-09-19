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訊息回「好喔」被前輩說隨便！過來人曝2字最安全：講出口就知差別

▲▼滑手機,嫌棄,簡訊,訊息,來電,不高興。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO回訊息都會打「好喔」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

回覆別人訊息時，很多人都會說「OK」、「好喔」，不過有網友則發文表示，他傳了「好喔」以後，卻讓前輩覺得他太隨便，他要怎麼調整用詞才比較好？貼文曝光後，不少網友都覺得「好的」最不容易出錯。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「『好喔』、『好的』還是『好啊』」為標題發文，提到他傳訊息給同事時，都會用「好喔」2字表達「OK」、「可以」、「收到」，不過，這2字卻讓前輩覺得他太隨便、工作態度不夠謹慎。對此，他便詢問眾人，他該怎麼調整用詞比較好？大家都會怎麼回覆？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「『好喔』感覺是比較隨便啦，但如果事情有好好做，去計較這個的人就不是什麼好鳥」、「『好喔』感覺隨便以外也有嘲諷的感覺」、「『好』一個字就好了呀」、「『好』，不過我覺得特意糾這個沒啥用」、「好的、收到、了解」、「好的、是的、知道了」、「奉悉遵辦」、「已知悉」、「了解」、「收到，沒問題」。

其中有不少人都認為，回覆「好的」最不容易出錯，「公事一律回答『好的』，文字語感的問題，你用講的講一次就知道差別」、「公事上用『好的』最安全、不易出錯」、「『好的』比較正式」、「工作上用『好的』比較正式」、「職場上用『好的』」、「一律『好的』，『好喔』個屁」、「正式場面：好的；非正式場面：好喔」。

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