老婆「跟閨蜜逛街吃飯」60萬沒了！他淚曝恐怖手法：想離婚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友崩潰表示，老婆被認識不到1年的閨蜜詐騙，短短不到2個月時間，已慘噴60多萬元，而對方都是以吃飯逛街的名義，約妻子拿現金面交，眼看買房頭期款沒了，他更萌生離婚的念頭。

網友在匿名公社怒道，「好不容易可以買個房子，結果老婆被認識不到1年的閨蜜，拉去加入什麼股票大師的LINE群組，短短不到2個月就騙走60幾萬；更過份的是，那個閨蜜都是利用吃飯逛街的名義，約我老婆出來拿現金面交，而不是用匯的，就算想報警追都追不到，」

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他傻眼表示，「妻子說看閨蜜的臉書、IG，都背名牌包還吃好料，她也很想要買一個名牌包包，閨蜜跟她說只要相信她，2個月後10個名牌包都沒問題，而且要我老婆瞞著我偷偷投資，到時賺大錢可以給我一個驚喜，所以她才會不小心上當的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，原PO不禁感嘆，「我罵她...她還覺得她只是想讓家裡更好，這種豬腦袋真想離婚算了。」對此，網友們紛紛回應，「報警了嗎？有報警警察就會追查，交易的時間地點也提供給警方，讓警方去調監視器」、「就是貪心害的不是嗎？」「先看看有沒有借高利貸」、「算你倒楣，遇到這種豬隊友」、「這年頭大家對閨蜜的定義會不會太草率？」

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