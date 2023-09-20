9／20今天開喝！超商飲品「第2杯10元」　最新水果氣泡珍珠椰果也開賣了

▲7-11 CITY PEARL推出最新「水果氣泡珍珠椰果」，今（20）日起限量開喝。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！就有超商自今（20）日起開賣最新「水果氣泡珍珠椰果」，全台限量30萬杯，一杯就能喝到水果清爽風味搭配Q彈珍珠、清脆椰果與清涼氣泡水，且還能搭配指定飲品「第2杯10元」優惠，趕快把握便宜嚐鮮。

7-11自今（20）日起開賣最新「CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果」，全台限量30萬杯，期間限定從特大杯（650ml）升級超大咖（900ml）爽喝，加量不加價，使用Q彈珍珠、清脆椰果再加入清涼氣泡水，口感超豐富。

▲7-11 CITY TEA現萃茶與CITY PEARL珍珠可享「指定同品項第2杯10元」。

另外，7-11自今（20）日起至10/3止還祭出優惠，CITY TEA現萃茶與CITY PEARL珍珠可享「指定同品項第2杯10元」，品項有冰珍珠椰果四季春（特大）、優格好多青茶、冰珍珠奶茶（特大）、冰檸檬冬瓜珍珠（特大）。

▲手搖飲限時18天指定飲品爽喝買1送1。（圖／春陽茶事提供，下同）

春陽茶事即日起至9/30限時祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯柚香烏龍」、「大杯鳳梨蜜烏龍」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即可享優惠，提醒優惠活動以平台APP及官網為主，售完為止。

▲鳳梨蜜烏龍嚴選台農17號鳳梨搭配南投鹿谷烏龍茶。