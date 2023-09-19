監視器驚見「嫂嫂偷吃」10分鐘結束！他怒嗆裝無辜...竟被哥狂罵

▲一名網友抱怨，每次訂外送都被偷吃，裝監視器才發現竟是未來嫂嫂幹的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

現代人工作忙碌，三餐外食、叫外送是許多人的日常，相關爭議也層出不窮。一名網友抱怨，每次訂外送都被偷吃，裝監視器才發現竟是未來嫂嫂幹的，還打死不承認，跟哥哥告狀也沒用，反被怪愛計較，讓他相當無奈。

原PO在《匿名公社》表示，點外送一直被偷吃，而偷吃外送的人是未來嫂嫂。他無奈表示，嫂嫂被裁員後就一直住在家裡，之前發現餐點被偷吃時，嫂嫂堅持說不是她，害他懷疑是外送員或鄰居，結果裝監視器才發現是嫂嫂。

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原PO說，跟哥哥告狀還被怪大驚小怪、愛計較，「我每次叫外送也有問嫂嫂要不要，她都說不要，訂了又偷吃，感覺很不爽，而且也都不給錢，我沒工作在準備高考，現在花的都是積蓄，我能不計較嗎？一直在裝無辜、裝失憶，又不能正面跟她硬槓，該怎麼做才能讓她學到教訓？」

原PO嘆，最誇張的是叫餛飩麵，結果嫂嫂居然在10分鐘內吃完，還把垃圾藏的好好的，讓他真的很傻眼。貼文一出引起討論，網友紛紛留言「建議報警」、「就改用現金付款，不然怎麼做都有可能傷和氣」、「拿你哥的錢付錢吧，既然他都說不要計較了，應該也不會計較吧」、「叫變態辣給她吃」。

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