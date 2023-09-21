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大陸 大陸焦點 特派現場

寫「緬北之王」12歲賺第一桶金　陸作者斷更：我要坐牢3年

記者黃翊婷／綜合報導

中國一名網路小說作者阿最因為故事內容太真實，被發現其實是詐騙集團成員之一，今年6月間被公安逮捕。沒想到事隔2個多月，另一名作者黃金也在網路上發文宣布暫停更新，因為他要去坐牢3年，而他寫的小說是在描述「緬北之王」的傳奇之路。

中國網路小說作者自曝要去坐牢。（圖／翻攝自微博／Alpdohle）

▲作者自己宣布要去坐牢3年。圖為網傳的截圖。（圖／翻攝自微博／Alpdohle，下同。）

微博近日瘋傳3張截圖，網路小說作者黃金8月31日發表文章聲稱，「本人要坐牢去了，所以……書暫時寫不了，不過我打算在監獄裡想書，出來繼續寫，刑期3年，感謝大家長久以來的支持，謝謝」。

而在另外一篇文章中，作者當時正在等待開庭，他表示，這件事情其實挺複雜的，情況並不樂觀，「以前吃瓜的都是我，沒想到現在自己成為瓜了」，但就算真的去坐牢，他也覺得無所謂，至少還可以在獄中想書，不是進去就廢了，「我也決定要多吸收一些知識，好好沉澱自己，總之，我會帶著更好的作品回來的」。

中國網路小說作者自曝要去坐牢。（圖／翻攝自微博／Alpdohle）

▼▲作者聲稱出獄之後要繼續創作。圖為另外2篇文章截圖。

中國網路小說作者自曝要去坐牢。（圖／翻攝自微博／Alpdohle）

根據作者自行提供的訊息搜尋，他所撰寫的小說《偏門聖徒》又稱白手起家撈偏門、潤到緬北當軍閥，內容描述被稱為偏門通天神的主角，12歲透過網路遊戲撈金、20歲被迫前往緬北、24歲創立聖徒集團，靠著寫腳本、做外掛，在12歲就賺到第一桶金的「緬北之王」傳奇故事。

相關消息在網路上傳開之後，中國網友紛紛想起今年6月間被逮的另一名作者阿最，阿最是因為小說《我被騙去緬北那些年》的內容過於真實，結果被抓包真的是詐團成員，最終被公安逮捕。

如今又有作者以緬北、偏門為題材創作而被判刑，雖然作者本人並未透露自己是否涉詐，但還是引起網友熱議並留言調侃，「坐完牢出來：第一章出獄」、「我之前看到刑期3年，還以為作者要上高中了」、「根本自傳吧」、「以為是小說，原來是紀實文學（或稱報導文學）」；不過，也有部分網友認為，作者若真的涉及詐騙被關，根本不值得同情，「那說明真的有人因為作者在受苦，笑不出來」。

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