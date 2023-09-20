▲17歲學生妹暈船籃球帥模，男方經紀人「詭異指令」揭心碎真相。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲甜美女學生在交友軟體認識一名綽號「阿嘉」的陽光籃球員，2人在網路相談甚歡，相約碰面，未料在約會前，「阿嘉」坦承自己有兼差男模工作，經紀人要求見面得先購買遊戲點數確認身分。單純的吳姓女學生就依照指示前往超商購買，所幸店員察覺有異通報警方，順利阻止這場網戀騙局。

三民二分局鼎金所警員18日16時許擔服巡邏勤務，接獲天祥一路上超商通報，有女子要買遊戲點數，由於不熟悉購買流程，詢問用途時答非所問，店員察覺有異，請求警方前往協助了解。

▲詐騙男子假冒身分在網路交友，並自稱有兼職男模工作，害女學生險受騙上當。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，這名17歲吳姓女學生在交友軟體認識綽號「阿嘉」的陽光籃球員，兩人相聊甚歡，吳女情竇初開無法抵擋男子的柔情攻勢，相約碰面。然而在約會前，阿嘉卻表示自己有兼差男模工作，經紀人稱如果要見面約會須購買遊戲點數，用以查核身分證實不是警察。

▲警方接獲店員通報，勸導女學生並揭心碎真相。（圖／記者賴文萱翻攝）

單純的吳女便依指示至超商購買新台幣1萬元遊戲點數，所幸經店員通報，並在警方的耐心勸說下，她才恍然大悟，沒想到網路戀情竟是一場騙局，也慶幸自己沒有交出私密照片，最後頻頻感謝警方的熱心協助。