關山分局防詐+交通安全宣導　寓教於樂效果十足

▲關山分局識詐交安宣導團，前往關山國小親子講座及海端鄉龍泉部落社區治安會議，進行宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局為落實識詐防詐及交通安全等宣導，於19日，由「識詐交安宣導團」分別前往關山國小親子講座及海端鄉龍泉部落社區治安會議，以懸掛布條、手舉牌、發送宣導傳單及案例說明等方式實施宣導，並加上有獎徵答與民眾互動，參與民眾均踴躍舉手搶答，會場氛圍樂融融，寓教於樂、宣導效果十足。

關山國小於19日舉辦親子講座，校長黃俊偉、主任余偉凡家長會長達亥及家長與會，關山警察分局「識詐交安宣導團」受邀前往實施宣導，宣導由偵查隊小隊長古崇智、偵查佐黃福昇、崔榮晉及關山派出所員警等人輪番上台宣導，就是要讓師長們獲得最新「識詐知能及交通安全月」資訊，並透過他們轉達給其他家長或是親友，以擴大宣導成效；隨後「識詐交安宣導團」馬不停蹄前往龍泉部落參加社區治安會議，部落主席邱萬成、廣原村長余春梅、鄰長邱貴明及衛生所專案經理余菊花等人也出席會議。

會議中，除聽取民眾提出諸多有關地方治安與交通等問題，並直接由各業務權責單位一一回覆，獲得與會民眾一致好評外，「識詐交安宣導團」亦一再提醒民眾，只要接到電話講到錢的，絕大部分就是詐騙電話，請遵循「1聽2掛3查證」防詐三步驟，就可免於詐騙之害。在交安部分，提醒長者切勿貪圖方便直接穿越馬路，行走時應靠邊行走，多穿亮色衣物，並儘量靠右邊行駛；同時宣導「非號誌化路口行車安全」提醒民眾開(騎)車行經無號誌路口一定要慢、看、停，若看到「閃光紅燈」、「停標誌」、「停標線」，一定要停車再開，以確保行車安全，避免違規受罰。

關山警察分局表示，「治安與交通」是警察責無旁貸的工作，所以歡迎各機關、學校、社區及部落等，邀請「識詐交安宣導團」前往實施宣導。透過不間斷地宣導，期能使民眾接收到反詐及交安等訊息，以避免遭詐及維護自身行的安全。