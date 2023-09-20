陸公安「防詐釣魚演練」美食卡免費大放送　321名學生中招被騙

▲湖北公安廳發出假「詐騙簡訊」，有321名學生「中招」留下個資。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北公安廳近日結合反詐中心、華中師範大學利用「沈浸式」教學方式，發出「詐騙簡訊」給3.4萬名學生，內容主要是價值500元人民幣（約2200元新台幣）的美食卡，只要點連結並留下個資便可免費領取。結果顯示，約10％的學生點擊了連結，321名學生受騙留下個資，成為被詐騙高風險族群。

《中國青年報》報導，學生們收到的這條短信顯示，只要進入指定網頁鏈接，填寫指定信息，即可獲得抽獎機會。「魚餌」短信群發後，陸續有學生「上鈎」。

釣魚簡訊發出後，截至17日12時止，共有321名學生「上當受騙」，女生佔65.73%，男生佔32.27%；研究生一年級佔比最高，接近29%，其次是研二和大一新生，分別佔比24.6%和12.7%。

這批「中招」的學生不僅填寫了姓名、電話、QQ號、身份證號，還填下學院、年級、飲食偏好、興趣愛好等詳細個人資訊。

留下個資的趙同學表示，一些外賣平台經常有抽獎吃「霸王餐」的活動，以為是類似的，「這個頁面上有學校的名頭就相信了。」同樣「上當」的周同學一度認為是詐騙簡訊，身份證號、電話號碼等資訊在很多場合都會填寫，便放鬆警惕，但她也留了心眼，個資填的是假訊息。