螫死2登山男「奪命兇手」曝光！　現場100多隻暴衝攻擊

▲新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者曾羿翔／綜合報導

新北瑞芳區靜安路四段八分寮山區20日發生蜂群螫人事件，有20人登山團相約前往爬山，卻在山間遇到暴衝的蜂群螫咬，其中2人傍晚宣告不治。新北市動保處表示，透過照片認定是「黃腳虎頭蜂」，現場至少有100多隻。

警消透露，20人登山團中有11人（8男3女、年約60歲）遭蜂螫，消防人員於中午抵達現場，未受傷與輕傷民眾共16人先行下山，重傷的4名男性暫時留在原地，其中2人四肢麻痺無法行走，由擔架搬運下山，途中失去生命跡象，緊急送往瑞芳礦工醫院及八堵礦工醫院急救，傍晚胡男（61歲）和焦男（66歲）2人宣告不治。此外，4名消防人員在運送途中也遭蜂螫，意識清楚就醫無礙。

根據自由時報的報導，新北市動保處晚間指出，根據消防人員被咬的傷口與比對現場拍到的照片，認定是黃腳虎頭蜂，現場至少有100多隻螫人。登山客山千萬不要擦香水或化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂，應待在步道上活動，勿離開步道範圍進入山林或小徑，易驚擾虎頭蜂。

▲黃腳虎頭蜂習性凶猛。（圖／翻攝自維基百科）



黃腳虎頭蜂體長約18-32mm，頭部呈現紅褐色，觸角黑褐色，而中胸背板則為黑色 。中胸背板兩側與前胸背板紅褐色，腹部黑色末端逐漸變紅褐色，各腳脛節以下為黃色，這樣的特徵成為其名的由來。黃腳虎頭蜂普遍分布在低、中海拔山區，9月至隔年1月最多見，習性凶猛。

據了解，黃腳虎頭蜂是雜食性蜂類，主要吸食果汁、樹液，也會捕食蚊、蠅、蜜蜂等小型昆蟲，一般多在樹上、土崖、屋簷等地方築巢，蜂巢近似圓形或梨形，最大可達40公斤，群勢最大時一個蜂巢可能會有上萬隻蜂群聚。